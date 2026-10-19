Veneto, raffica di interventi del Soccorso alpino: escursionisti feriti, cadute nei boschi e giovani bloccati dal buio

Cinque interventi tra sabato 17 e domenica 18 ottobre hanno impegnato il Soccorso alpino nel Bellunese. Quattro le emergenze affrontate nella giornata di domenica, tra escursionisti infortunati, una donna caduta mentre cercava funghi e un giovane turista colpito da forti dolori addominali. Nella serata di sabato, invece, due escursionisti avevano perso l’orientamento con il sopraggiungere del buio.

Cade nei boschi mentre cerca funghi: 74enne soccorsa a Sedico

Il primo intervento di domenica è scattato attorno alle 9.30 nei boschi di Villiago, nel comune di Sedico. Una donna di 74 anni, residente a San Zenone degli Ezzelini, è caduta mentre cercava funghi insieme al marito, riportando un sospetto trauma al bacino.

È stato proprio il marito a contattare il 118. Poiché il luogo dell’incidente non era direttamente raggiungibile dall’ambulanza, sono intervenuti cinque operatori del Soccorso alpino di Belluno. Dopo aver prestato le prime cure, i soccorritori hanno sistemato la donna su una barella e l’hanno trasportata fino al punto d’incontro con l’ambulanza, che ha successivamente raggiunto l’ospedale di Belluno.

Caviglia infortunata al Bivacco Murellon: soccorsa una 44enne

Sempre attorno alle 9.30, un passante ha segnalato alla Centrale operativa del 118 la presenza di un’escursionista in difficoltà nei pressi del Bivacco Murellon, nel territorio comunale di Seren del Grappa.

La donna, una 44enne di Borgo Valbelluna, aveva riportato un trauma alla caviglia che le impediva di proseguire autonomamente.

Una squadra del Soccorso alpino di Feltre ha raggiunto l’infortunata, le ha prestato assistenza e l’ha accompagnata fino al mezzo di soccorso. Da lì la donna è stata trasferita all’ospedale di Feltre. Le operazioni si sono concluse attorno alle 12.30.

Precipita fuori dal sentiero sotto la Ferrata Strobel: recuperato con l’elicottero

Un altro incidente si è verificato nel primo pomeriggio nella zona di Punta Fiames, a Cortina d’Ampezzo.

Verso le 14.40 un escursionista ha assistito alla caduta di un ragazzo che, sotto l’attacco della Ferrata Strobel, era finito fuori dal tracciato, ruzzolando per alcuni metri. Dopo aver raggiunto il giovane per accertarsi delle sue condizioni, il testimone ha lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuto l’elicottero di Treviso Emergenza, che ha calato il tecnico di elisoccorso. Il ferito, un cittadino statunitense di 26 anni, è stato recuperato mediante verricello e trasportato all’ospedale Codivilla. Il giovane presentava un trauma alla caviglia e possibili contusioni.

Forti dolori addominali al Rifugio Auronzo: soccorso turista tedesco

Alle 16.40 circa è arrivata un’ulteriore richiesta di intervento dal Rifugio Auronzo, dove un turista tedesco di 20 anni aveva accusato intensi dolori addominali.

Allertato il Soccorso alpino di Auronzo, è intervenuta una squadra della Guardia di finanza che si trovava nelle vicinanze. I soccorritori, dopo aver verificato le condizioni del giovane, lo hanno accompagnato fino a Misurina, dove era stato organizzato l’incontro con un’ambulanza.

Il turista è stato quindi trasportato all’ospedale di Pieve di Cadore per gli accertamenti e le cure necessarie.

Perdono l’orientamento al buio: recuperati due giovani escursionisti

Nella serata di sabato 17 ottobre, attorno alle 19.30, il Soccorso alpino dell’Alpago era stato invece mobilitato per due escursionisti rimasti in difficoltà lungo la strada del Taffarel.

Con il sopraggiungere dell’oscurità, un 25enne di Castelfranco Veneto e una 24enne di Santa Giustina in Colle avevano perso l’orientamento, non riuscendo più a individuare la direzione da seguire.

L’allarme era arrivato attraverso il Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia. Grazie alle coordinate GPS, i soccorritori hanno individuato la posizione dei due giovani lungo la strada sopra la località Vallorch.

Una squadra è partita a bordo di una jeep, ha raggiunto la coppia e l’ha accompagnata fino all’automobile parcheggiata a Mezzo Miglio, concludendo l’intervento senza ulteriori complicazioni.