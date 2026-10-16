Rovigo, falsi di lusso online e gel tossici per le unghie: la Finanza denuncia tre persone

La Guardia di Finanza di Loreo ha denunciato tre persone, due donne di 64 e 37 anni di Contarina e un uomo di 43 anni di Rovigo. Vendevano sui social profumi contraffatti e usavano in un centro di nail-art a Rosolina cosmetici pericolosi per la salute. Sono accusati, a vario titolo, di ricettazione, contraffazione e commercio di cosmetici dannosi.

Nelle perquisizioni, coordinate dalla Procura di Rovigo, sono stati sequestrati circa 100 profumi e accessori falsi di marchi noti, già pronti per la spedizione, e quasi 100 confezioni di gel per unghie con Tpo, sostanza ritenuta tossica e cancerogena e vietata nei cosmetici dall’Unione europea. Valore della merce: oltre 15mila euro.