Un portale che raccoglie le eccellenze enologiche regionali e che fotografa puntualmente il settore, mappando vini e aziende per offrire nei calici un racconto completo del Veneto: è online la tredicesima edizione di Vinetia – La Guida ai vini del Veneto di Associazione Italiana Sommelier – AIS Veneto, presentata lunedì 23 novembre nelle sale dell’Hotel Ca’ Sagredo di Venezia. I degustatori coordinati dai referenti provinciali e dal team di redattori hanno assaggiato complessivamente 1800 vini di 350 produttori.

​Al centro della giornata l’assegnazione del Premio Vinetia, che ha incoronato i sette migliori vini del territorio, uno per categoria, scelti tra i 21 finalisti da una giuria di quaranta professionisti tra sommelier, giornalisti e ristoratori, riuniti in una degustazione alla cieca.

Per il Miglior Spumante Metodo Charmat si aggiudica il titolo Desiderio Rive di Guia Valdobbiadene Docg Spumante Dry 2025 di Bortolin Angelo Spumanti; per il Miglior Metodo Classico, Cuvée Augusto 10-10 Lessini Durello Doc Riserva 2016 di Dal Cero. Il riconoscimento come Miglior Vino Bianco va a Sub 27 Custoza Riserva Doc 2022 di Gorgo, mentre quello di Miglior Vino Rosa al Bardolino Chiaretto Classico Chiaretto di Bardolino Doc 2025 di Raval. Sul fronte dei rossi, il titolo di Miglior Vino Rosso è stato conferito al Bardolino Doc 2025 di Albino Piona e quello di Miglior Vino Rosso da Invecchiamento ad Albasini Amarone della Valpolicella Classico Docg 2019 di Villa Spinosa. Il Miglior Vino Dolce è il Fior d’Arancio Passito Colli Euganei Fior d’Arancio Docg 2022 di Ca’ Lustra.

Spazio anche ai premi speciali della stampa e della ristorazione conferiti dalle giurie dei giornalisti e dei ristoratori, che hanno premiato rispettivamente Solera Extra Brut VSQ di Buvoli e Sub 27 di Gorgo.

​Accanto ai sette vincitori del Premio Vinetia, la guida valorizza anche gli altri 14 vini finalisti con il Premio Rialto.

“La Regione Veneto è importantissima per la produzione di vini di qualità – spiega Sandro Camilli, Presidente Nazionale AIS –. Presentare questa guida, che raccoglie tantissimi vini e aziende, significa dare valore e mettere a disposizione di professionisti, appassionati e wine lover un patrimonio importante, oltre ad essere un’occasione importante di formazione. Complimenti ad AIS Veneto per la realizzazione della tredicesima edizione di Vinetia, che rappresenta anche un archivio straordinario dell’evoluzione del settore. Come nella Guida nazionale Vitae, anche l’edizione regionale racconta le persone e il loro grande lavoro racchiusi in una bottiglia”.

“Con la tredicesima edizione di Vinetia confermiamo l’impegno di AIS Veneto nella valorizzazione del patrimonio vitivinicolo della nostra regione. In questi tredici anni – continua il Presidente di AIS Veneto Gianpaolo Breda – Vinetia non si è limitata a selezionare e raccontare i migliori vini del Veneto, ma ha accompagnato i produttori attraverso un periodo di profonde trasformazioni, osservando l’evoluzione delle tecniche produttive, dei mercati, delle tendenze e degli stili enologici. Questo percorso ci ha permesso di costruire un patrimonio di conoscenze e informazioni di grande valore, capace di offrire una fotografia concreta di come il mondo del vino veneto sia cambiato e continui a evolversi. Un patrimonio che riteniamo possa rappresentare anche un utile strumento di analisi e confronto per l’intero comparto. Oggi Vinetia è molto più di una guida: è un ecosistema di iniziative che comprende Vinetia Tasting e Vinetia Magazine strumenti diversi ma complementari, attraverso i quali AIS Veneto promuove la cultura del vino, il territorio e le sue eccellenze”.

“Vinetia non è soltanto una guida che valuta e seleziona i vini del Veneto – dichiara Paolo Bortolazzi, Vicepresidente di AIS Veneto e curatore della Guida Vinetia.it – . Grazie alla collaborazione dei produttori e al lavoro dei degustatori, raccogliamo ogni anno informazioni che ci permettono di conoscere meglio le realtà vitivinicole regionali. La presenza continuativa di aziende ed etichette ci consente di confrontare annate e risultati, andando oltre il singolo assaggio. È così che Vinetia diventa uno strumento per documentare e valorizzare il vino veneto”.

La presentazione della Guida ha visto alternarsi momenti istituzionali e di approfondimento: oltre al conferimento dei Premi Vinetia, si è tenuto un talk sul vino veneto che ha visto la partecipazione di Gianpaolo Breda, Sandro Camilli (Presidente AIS Nazionale), Paolo Bortolazzi e Roberta Bricolo (Fondazione MUVIN Museo del Vino).