Il vignaiolo vicentino Davide Vignato è tra i vincitori del del Gran Premio internazionale della Ristorazione 2026, prestigioso riconoscimento dedicato alla cultura della tavola e dell’ospitalità che, a cadenza biennale, celebra attività e professionisti capaci di distinguersi per cura, competenza e professionalità in Italia e all’estero. La cerimonia è andata in scena lunedì 16 novembre, al Grand Hotel Michelacci di Gabicce (PU).

Sono stati 405 i riconoscimenti attribuiti ad altrettanti ristoranti, hotel, chef, sommelier e operatori del settore provenienti da diciotto regioni d’Italia e sei stati esteri, selezionati dalla giuria di esperti guidata dal giornalista e critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini. A comporre la commissione d’onore del premio, giunto alla sesta edizione, erano presenti, tra gli altri, Emanuele De Biase, vegan master chef e pluripremiato pasticcere con la sua accademia in Umbria, Paolo Teverini, rinomato chef precursore della cucina naturale fin dagli anni ’90, e il giornalista Giorgio Tonelli.

Ristoranti fine dining e osterie della tradizione, hotel e personale di sala, produttori di vini e altre eccellenze italiane, professionisti del mondo della comunicazione e degli eventi: come da tradizione, un mix di attività e persone del mondo enogastronomico ha rappresentato e testimoniato di persona nuove tendenze e opportunità future di un settore variegato e in costante evoluzione, specchio delle diverse anime del bel Paese e non solo.

Il premio al vignaiolo di Gambellara, terra vulcanica in cui produce vini biologici con le uve tradizionali del territorio, è stato attribuito per il lavoro di ricerca condotto sul vitigno Garganega, al centro della produzione aziendale. Vignato è stato anche protagonista della degustazione dei venti prodotti italiani d’eccellenza selezionati dalla commissione andata in scena al termine della premiazione, durante la quale ha offerto a numerosi ristoratori un assaggio convincente della qualità raggiunta dalla Garganega nelle sue diverse espressioni.

Il Gran Premio internazionale della Ristorazione 2026 è stato patrocinato dall’Agenzia Stampa ANIC Genova, dalla Federazione Italiana Settore Turismo, dall’International Maitres Association Hotel Restaurant e dall’Associazione italiana Sommelier Romagna e realizzato in collaborazione con Italia nel Bicchiere.