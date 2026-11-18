Un operaio di 53 anni è morto questa mattina a Treviso, in via Giuseppe Parini, dove è crollato il solaio in laterocemento di un vecchio deposito durante lavori di riqualificazione edilizia.

I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 9. L’uomo era rimasto intrappolato sotto le macerie ed è stato estratto dalle squadre, ma il medico del Suem 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto erano presenti la squadra della sede centrale di Treviso, con il supporto del team Usar (Urban Search and Rescue), il funzionario di servizio e il comandante provinciale Silvio Pagano. Per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal, che dovranno accertare le cause dell’incidente sul lavoro.