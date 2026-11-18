Tre anni e mezzo di reclusione per eccesso colposo di legittima difesa. È la condanna inflitta oggi dalla Corte d’Assise di Treviso a Barbara Mazzariol, 56 anni, che il 16 marzo 2025 uccise a coltellate il compagno Mauro Pereni, 67 anni, nella loro casa di Preganziol. Per la donna è caduta l’accusa di omicidio volontario, per la quale la Procura aveva chiesto 21 anni di carcere.

Fu la stessa donna a chiamare i soccorsi e ad attendere i carabinieri. L’uomo morì poche ore dopo per la gravità delle ferite.

I giudici hanno accolto la tesi della difesa, secondo cui il gesto fu causato dal tentativo di difendersi da un’aggressione a sfondo sessuale e dalla violenza scatenata nell’uomo dopo essere stato respinto.