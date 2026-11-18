Confesso che quando sento parlare di ritorno del Reddito di Cittadinanza mi viene spontanea una domanda: ma davvero in questo Paese non abbiamo imparato nulla dall’esperienza passata?

A quanto sembra, almeno così pare a me, no!

O forse qualcuno ha imparato benissimo la lezione, ma per ragioni squisitamente elettorali.

L’avvocato del Popolo, Giuseppe Conte, ha messo sul tavolo una delle sue condizioni per l’unità del cosiddetto Campo largo: il ritorno del Reddito di Cittadinanza.

E, a quanto pare, gli alleati dovranno farsene una ragione.

Intendiamoci subito: non ho mai pensato che uno Stato moderno possa lavarsi le mani di fronte a chi non riesce a vivere dignitosamente.

Chi è povero, chi perde il lavoro, chi è impossibilitato a lavorare per ragioni fisiche o familiari deve poter contare su una rete di protezione pubblica.

La solidarietà sociale non è una concessione della politica, ma una funzione essenziale dello Stato.

Il problema, semmai, è il come.

Perché la prima esperienza del Reddito di cittadinanza ci ha mostrato quanto possa costare un sistema costruito male, con controlli insufficienti, e promesse che si sono rivelate largamente superiori ai risultati.

Secondo la relazione del Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza, pubblicata dal Ministero del Lavoro il 13 giugno 2024, nel periodo aprile 2019-dicembre 2023 la spesa pubblica impegnata per Reddito e Pensione di cittadinanza ha superato i 34 miliardi di euro.

Una cifra enorme, che avrebbe meritato risultati ben più significativi sul fronte dell’occupazione e dell’uscita dalla povertà.

Ricordate poi i Navigator?

Dovevano essere una sorta di Sherlock Holmes del mercato del lavoro, capaci di individuare le offerte e accompagnare i beneficiari verso un’occupazione.

Sono diventati invece il simbolo di una macchina pubblica che non è riuscita a far incontrare domanda e offerta di lavoro.

E qui c’è un’altra questione che considero fondamentale: il ruolo dei Comuni. Se vogliamo davvero aiutare chi si trova in condizioni di disagio, non possiamo pensare di gestire tutto attraverso piattaforme informatiche, centri per l’impiego e uffici lontani dai territori.

I Comuni conoscono, o dovrebbero conoscere, le situazioni delle famiglie, le condizioni di disagio, le difficoltà personali e le effettive necessità dei cittadini. Sono quindi il livello istituzionale da coinvolgere pesantemente, sia nella verifica delle condizioni che danno diritto all’assistenza, sia nella costruzione di percorsi di inclusione sociale.

Naturalmente con risorse, personale e strumenti adeguati, perché non si può scaricare sui Sindaci un’altra incombenza senza dare loro i mezzi per affrontarla.

Ovviamente i Comuni per verificare il bisogno e costruire percorsi di inclusione; i servizi per l’impiego per trovare e accompagnare verso il lavoro.

E già che ci siamo non dimentichiamo le numerose irregolarità e le indebite percezioni scoperte negli anni dalle Autorità.

Ci sono stati casi di persone che non possedevano i requisiti, di cittadini che lavoravano in nero e continuavano ad incassare il sussidio, di soggetti che avevano dichiarato il falso.

Persino stranieri che avevano ottenuto indebitamente il beneficio pur risiedendo stabilmente all’estero (soldi peraltro irrecuperabili).

Naturalmente non tutti i beneficiari erano furbetti. Sarebbe ingiusto sostenerlo.

Ma sarebbe altrettanto ingenuo far finta che il problema non sia esistito.

C’è poi un dato che meriterebbe qualche riflessione in più: la distribuzione geografica.

Il Reddito di cittadinanza (Fonte INPS) ha avuto una concentrazione fortissima nel Mezzogiorno.

Un dato che a mio avviso non può essere ignorato quando si cerca di capire perché Conte insista tanto nel riproporre proprio questa misura, conservandone persino il nome originario.

La mia impressione è che dietro questa insistenza ci sia anche una precisa strategia di recupero del consenso elettorale meridionale.

Non è una certezza, naturalmente, ma una mia lettura politica che ritengo abbastanza plausibile.

Ma c’è un altro aspetto che mi sembra ancora più importante, e che i nostri politici sembrano sottovalutare.

In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che percepiscono meno di mille euro al mese.

Persone che, in moltissimi casi, hanno lavorato per quarant’anni, versato regolarmente i contributi e pagato le tasse.

Provate a mettervi nei loro panni.

Una vita di lavoro, una pensione che spesso non basta ad arrivare serenamente alla fine del mese, e poi la notizia che lo Stato potrebbe tornare a erogare assegni anche di 700 o 800 euro a persone che non hanno mai lavorato, o che potrebbero lavorare ma preferiscono non farlo ( ecco perché qualcuno parla di “reddito di divananza”).

Peggio ancora quando dovessero emergere casi di beneficiari che percepiscono il sussidio mentre svolgono attività in nero.

Non sto dicendo che chi non ha mai lavorato non abbia diritto all’assistenza.

Ci sono situazioni di povertà e di disagio che meritano tutto il sostegno possibile.

Ma credo che tra un cittadino che ha versato contributi per una vita ed uno che riceve un assegno senza aver mai contribuito debba esserci almeno una riflessione sul senso di equità che lo Stato deve garantire.

Perché la solidarietà non può trasformarsi in una competizione tra poveri.

E soprattutto non può dimenticare chi ha rispettato le regole.

E arriviamo alla politica.

La Lega di Salvini, quando governava con Conte, votò il Reddito di cittadinanza e contribuì alla sua approvazione.

Il Partito Democratico, che inizialmente lo aveva contrastato in Parlamento, successivamente ne difese il mantenimento, pur chiedendo modifiche.

Matteo Renzi, invece, ne fece una delle sue battaglie politiche, arrivando a promuoverne l’abolizione.

Insomma, anche su questo argomento la coerenza dei Partiti italiani ha attraversato stagioni piuttosto movimentate.

Adesso, però, c’è il problema del Campo largo.

Conte vuole il ritorno del Reddito di cittadinanza e gli alleati, per non compromettere l’unità della coalizione, sembrano disposti ad accettare il suo diktat.

Anche quelli che fino a ieri avevano qualche riserva.

È la vecchia storia del «Parigi val bene una messa», aggiornata alla politica italiana: “Palazzo Chigi val bene un Reddito di cittadinanza”.

Naturalmente bisognerà vedere se questo investimento elettorale darà i risultati sperati.

Io, che per abitudine parlo quotidianamente con le persone e non con gli addetti ai lavori dei palazzi romani, qualche dubbio ce l’ho.

Soprattutto al Nord e nel Nord Est, dove conosco parecchi lavoratori, pensionati e piccoli imprenditori che potrebbero non gradire affatto il ritorno di una misura che associano a sprechi, controlli carenti ed ingiustizie.

Certo, non ho la pretesa di parlare a nome di tutti.

Ma una cosa la penso: gli elettori che lavorano, pagano le tasse e hanno costruito la propria pensione non sono una categoria che i partiti possono permettersi di considerare acquisita.

Perché c’è una cosa che Conte e i suoi alleati farebbero bene a ricordare: i voti di chi riceve un sussidio non valgono più dei voti di chi, con il proprio lavoro, quel sussidio lo finanzia.