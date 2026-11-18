Un Piano di Azione Territoriale condiviso tra Confcommercio Vicenza e Comune di Vicenza per valorizzare la centralità dei negozi di vicinato nella città e contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale. E la prima di queste azioni è l’impegno del sindaco Giacomo Possamai a far approvare dal Consiglio comunale l’esenzione di due anni dalla Tariffa Rifiuti per i nuovi esercizi di vicinato (con possibilità di proroga anche per il terzo). Una misura definita attraverso uno specifico protocollo siglato oggi con Aim Ambiente, nel quale il Capoluogo è capofila e che Confcommercio conta di estendere anche in altri Comuni della provincia.Queste due importanti novità arrivano il giorno in cui Confcommercio nazionale ha indetto in tutta Italia “Viviamo le città – La giornata delle chiavi”, un’iniziativa inserita nell’ambito del progetto nazionale CITIES e mirata a sensibilizzare istituzioni e cittadini sulle ricadute della desertificazione commerciale e ribadire il ruolo dei negozi di vicinato per la vitalità dei centri urbani.E proprio una maxichiave, con la scritta “Riapriamo le porte al commercio”, spezzata in due e poi ricomposta in un gesto simbolico dal sindaco Giacomo Possamai e dal presidente Nicola Piccolo, ha sottolineato la collaborazione tra Comune e Confcommercio per individuare e realizzare, insieme, soluzioni concrete per la vitalità della città.La chiave rappresenta i negozi chiusi che si vuole contribuire a riaprire (la città ha perso 314 imprese al dettaglio in sede fissa tra il 2012 e il 2025), quelli aperti che devono continuare a svolgere il loro servizio e le nuove attività che sono parte vitale della rigenerazione dei centri urbani.Rigenerare una città, infatti, non significa soltanto riqualificarne gli edifici e gli spazi pubblici, ma mantenerne e ricostruirne il tessuto economico e sociale, e in questo senso le imprese del commercio, del turismo e dei servizi rappresentano l’ossatura dei sistemi urbani e la loro presenza fisica sul territorio ha dirette ricadute positive sia sull’ambiente in cui sono insediate che sulla qualità della vita dei cittadini.Da qui, dunque, l’adozione di un Piano di Azione Territoriale per Vicenza che si struttura in due parti (il documento completo in cartellina).La prima riassume le principali azioni già messe in atto grazie alla collaborazione tra Confcommercio Vicenza e il Comune, cui seguono quelle da sviluppare congiuntamente, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività, la vivibilità e la competitività della città, sostenere il sistema del commercio, del turismo e dei servizi e contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale.L’ESENZIONE TARIProprio con questa finalità, viene firmato questa mattina a Palazzo Trissino il protocollo d’intesa per favorire i nuovi insediamenti commerciali al dettaglio, che coinvolge il Comune di Vicenza, Confcommercio Vicenza e Aim Ambiente. Il documento (in cartellina) prevede l’importante esenzione del pagamento della Tari, il tributo comunale per il servizio di igiene ambientale, per due anni dal 2027 per i nuovi esercizi di vicinato con superficie inferiore a 250 metri quadri con le attività di commercio al dettaglio.A presentare il protocollo il sindaco Giacomo Possamai con la vicesindaca Isabella Sala, l’assessore con delega in materia di attività produttive e di rilancio del centro storico Cristina Balbi e l’assessore all’ambiente Sara Baldinato. Presenti anche il presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo, l’amministratore unico di Aim Ambiente Andrea Giuseppe Zanonato, e la consigliera comunale con delega alle iniziative di rigenerazione urabana Beatrice Giulia Restuccia.«Abbiamo deciso di dare un segnale forte – le parole del sindaco Possamai -, cioè di intervenire sull’unica tassa veramente comunale che viene applicata al commercio, che è la Tari. Tutte le nuove attività, i nuovi negozi che aprono a partire dal 1 gennaio 2027 in città avranno l’esenzione della Tari per i primi due anni: questo per sostenerli, aiutarli nel momento più difficile che è quello dell’apertura e per fare in modo che nuovi negozi aprano nella nostra città. L’investimento è di circa 100.000 euro, quindi una cifra molto importante, ma pensiamo che sia necessario fare la nostra parte. Serve però anche un intervento forte da parte del Governo: pensiamo alla cedolare secca, pensiamo al sostegno ai negozi di vicinato ed è in discussione in questi giorni la manovra di bilancio».«Proprio ieri ho avuto l’onore di partecipare alla premiazione di maestri e benemeriti del commercio – commenta la vicesindaca Sala – , imprenditori e imprenditrici che da quaranta, cinquanta anni o più gestiscono con passione e competenza attività commerciali nella nostra provincia. È un mondo che sta vivendo molto più di altri cambiamenti epocali, che rischiano di privare le città di presidi di prossimità, di sicurezza, di servizi preziosi per la cittadinanza. Per questo abbiamo cercato, nell’ambito delle possibilità limitate date ai comuni e con i limiti di bilancio molto stretti, di utilizzare la leva fiscale per sostenere la fase di avvio di nuove attività. Oltre all’IMU, che vede agevolazioni importanti per le attività economiche, ci impegniamo con nostre risorse sulla TARI. Contro le “serrande abbassate”, tema che accomuna tutte le città di Italia, a Vicenza, nel centro e nei quartieri, vogliamo fare un passo concreto nel segno della collaborazione, consapevole che davanti alle grandi sfide del presente e del futuro ognuno debba fare la propria parte».«Con le misure previste dal protocollo vogliamo sostenere in maniera concreta e immediata chi decide di investire e aprire un’attività a Vicenza – dichiara l’assessore Balbi -. Aprire una saracinesca oggi richiede coraggio e visione e l’amministrazione intende stare al fianco di chi rischia in proprio. Azzerare la Tari per i primi due anni significa alleggerire i costi fissi nella fase più delicata dell’avvio d’impresa, incoraggiando nuove aperture. Puntiamo sugli esercizi di vicinato sotto i 250 metri quadri perché crediamo in un modello di città policentrica, dove la qualità della vita passa anche dalla presenza di botteghe e attività sotto casa: i negozi di vicinato non sono soltanto un motore economico, ma rappresentano presidi fondamentali di socialità, sicurezza e vivacità per il centro storico e per i quartieri. L’alleanza tra i diversi attori è la chiave. Ringrazio Confcommercio e Aim Ambiente per aver condiviso questa visione: il rilancio del commercio di prossimità passa attraverso il lavoro di squadra tra amministrazione, categorie e società partecipate».«L’esenzione Tari per i primi 2 anni – spiega l’assessore Baldinato – è un segnale concreto di incentivazione e supporto al commercio locale. Come assessorato all’ambiente siamo da sempre vicini alle utenze non domestiche: questa iniziativa rappresenta un’opportunità in più per far conoscere la qualità e la varietà dei tanti servizi a 360 gradi che già offriamo con il nostro gestore dell’igiene ambientale Aim Ambiente, accompagnando le nuove attività verso una gestione dei rifiuti sempre più efficiente e a basso impatto per la città».«Siamo molto soddisfatti della sottoscrizione di questo protocollo d’intesa con il Comune di Vicenza e Confcommercio – le parole dell’amministratore unico Zanonato – . Abbiamo lavorato insieme per mettere a disposizione ciò che l’azienda può offrire, concentrandoci su due priorità. Da un lato, la semplificazione delle procedure, con strumenti più semplici e rapidi per l’apertura e la gestione delle posizioni Tari. Dall’altro, la messa a disposizione di informazioni chiare e aggiornate sui corretti conferimenti dei rifiuti per i nuovi negozi di vicinato che aprono in città. L’obiettivo è continuare a migliorare la qualità della raccolta differenziata, con benefici ambientali ed economici per tutta la comunità, contribuendo a contenere i costi del servizio».«Con la firma del Protocollo d’Intesa sulla Tari – dichiara il presidente Piccolo – diamo un contenuto concreto al messaggio che Confcommercio ha voluto lanciare oggi con l’iniziativa “Viviamo la città – La giornata delle chiavi”: riaprire le porte al commercio significa creare condizioni favorevoli perché nuove imprese scelgano di investire nella città, rafforzando quella rete di negozi di vicinato che ogni giorno garantisce servizi, relazioni e vitalità ai nostri quartieri. L’esenzione della Tassa Rifiuti per i nuovi esercizi rappresenta un segnale importante perché interviene direttamente sui costi che un imprenditore deve affrontare nella fase più delicata, quella dell’avvio dell’attività. Ma il valore dell’accordo va oltre la singola agevolazione: dimostra che, quando Amministrazione comunale e rappresentanze economiche condividono obiettivi e strumenti, è possibile costruire politiche urbane capaci di produrre risultati concreti. Il Piano di Azione Territoriale che divulghiamo oggi nasce proprio da questa convinzione: contrastare la desertificazione commerciale non significa soltanto evitare che si abbassino altre serrande, ma lavorare perché gli spazi vuoti tornino ad avere una funzione economica e sociale e perché la città rimanga attrattiva, accessibile e viva. Il commercio di prossimità è una componente essenziale della qualità urbana e vogliamo che l’esperienza avviata a Vicenza possa diventare un modello da sviluppare e replicare anche negli altri Comuni della provincia».«Oggi grazie a un protocollo d’intesa tra il Comune, Aim Ambiente e Confcommercio – spiega la consigliera con delega alle iniziative di rigenerazione urabana Beatrice Giulia Restuccia – siamo riusciti a introdurre una misura che prevede l’esenzione della Tari dal 2027 per un paio di anni, prorogabili eventualmente per un ulteriore terzo anno, per coloro che intendono aprire una nuova attività in città e quindi volta a sostenere le attività di prossimità e contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale. Questa misura nasce da un impegno assunto in sede di consiglio comunale dopo aver presentato un ordine del giorno in sede di approvazione delle tariffe Tari per il 2027. Tramite questo mio ordine del giorno volevo introdurre una misura specifica in aiuto ai commercianti, per sostenere le attività di prossimità».L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire nuovi insediamenti degli esercizi di vicinato e degli esercizi di prossimità, ritenuti centrali nel modello di sviluppo urbano del Comune. Di qui, l’accordo per attuare misure concrete ed immediate così da agevolare i commercianti che decidono di aprire nel territorio comunale nuovi esercizi di vicinato, con superficie inferiore a 250 metri quadri, con attività prevalente di commercio al dettaglio.Il sindaco Giacomo Possamai si impegna a proporre al Consiglio comunale l’approvazione di una modifica regolamentare che introduca a partire dal 2027, per i titolari dei nuovi esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadri insediati nel territorio comunale, l’esenzione dal pagamento della Tari per due periodi di imposta consecutivi, compreso quello di primo insediamento.Un aiuto diretto e concreto che porterà, ad esempio, un negozio di abbigliamento, una cartolibreria o una ferramenta di 150 metri quadrati a risparmiare all’anno 1244,35 euro (ovvero un risparmio di 2488,7 euro in due anni) o di 200 metri quadrati a risparmiare all’anno 1659,13 euro (ovvero di 3318,26 in due anni). Edicole, farmacie e tabaccherie di 150 metri quadrati risparmieranno invece 1390,13 euro l’anno (2780,26 in due anni), mentre quelli di 200 metri quadrati risparmieranno 1853,51 euro l’anno (3707,02 in due anni). I negozi di alimentari di 150 metri quadri arriveranno a risparmiare annualmente 1932,20 euro (3864,4 in due anni), mentre quelli di 200 metri quadri risparmieranno 2576,27 euro (5152,54 in due anni).Confcommercio Vicenza garantirà a tutti i suoi associati, per la durata dell’accordo, l’azzeramento del costo di competenza del proprio Ente Servizi connesso alla predisposizione e all’invio al Suap (Sportello unico per le attività produttive) di Vicenza della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) di attivazione per insediamento di ogni nuovo esercizio di vicinato. L’Associazione si adopererà poi affinché, contestualmente all’avvio di ogni nuovo esercizio di vicinato, sia richiesta senza ritardo l’apertura della relativa posizione Tari, sensibilizzando e assistendo la nuova utenza nella predisposizione e nella trasmissione della dichiarazione e della documentazione necessaria, attraverso i canali indicati da Aim Ambiente; prevista poi tra gli associati la promozione della cultura del riciclo e delle buone prassi nella generale gestione dei rifiuti, distribuendo a tutte le nuove imprese insediate, l’apposito materiale informativo predisposto sempre dalla società incaricata della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene e pulizia nel Comune di Vicenza.Aim Ambiente, per quanto di propria competenza, si impegna invece a realizzare in collaborazione con Confcommercio iniziative informative e formative per i titolari e gli addetti dei nuovi esercizi di vicinato sulla raccolta differenziata, sulla corretta gestione e sul conferimento dei rifiuti, sulla prevenzione degli sprechi e sulla tutela dell’ambiente, concordandone contenuti e modalità organizzative; la società punta poi a predisporre e fornire a Confcommercio materiali informativi sulle modalità di raccolta e sui servizi ambientali attivi nel territorio comunale, destinati alle imprese di nuovo insediamento; prevista anche la messa a disposizione, in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio, di indicazioni operative, modulistica e di una procedura esemplificativa per l’apertura delle posizioni Tari, specificando dati e documenti necessari, passaggi da seguire e canali cui rivolgersi; infine Aim Ambiente si impegna a favorire il collegamento tra gli uffici competenti e i referenti di Confcommercio per chiarire eventuali dubbi applicativi in materia di Tari.L’accordo ha la durata di due anni. Considerando i risultati ottenuti potrà essere valutata, in base alle disponibilità del bilancio comunale, l’eventuale proroga di un ulteriore anno



IL PIANO DI AZIONE TERRITORIALEL’esenzione della Tari, come si diceva, rientra tra le azioni inserite nel Piano di Azione Territoriale che prevede di utilizzare la leva della fiscalità locale per il sostegno alle imprese del terziario, come tra l’altro chiesto da Confcommercio Vicenza in una recente lettera inviata a tutti i sindaci della provincia.Il Piano punta poi a istituire un osservatorio sull’attrattività del centro storico che analizzerà i dati Cities Analytics Confcommercio sui flussi di visitatori, incrociandoli con altre evidenze (ad esempio gli accessi ai musei), per poi elaborare proposte e idee per incentivare la frequentazione dell’area.Altro tema affrontato è quello dei negozi sfitti, che verranno censiti dagli uffici comunali per avere una puntuale dimensione del fenomeno, sul quale interverrà poi un tavolo tecnico, composto anche dagli esperti dell’Associazione Proprietari Immobiliari e dagli agenti immobiliari Fimaa, mirato a favorire la riattivazione degli spazi.Al via, poi la seconda fase del Masterplan urbanistico della città, per passare dagli indirizzi strategici all’applicazione pratica, iniziando dalle aree che vivranno le maggiori trasformazioni nei prossimi anni dal punto di vista dell’impatto sul commercio, ovvero quelle interessate dal passaggio del Bus Rapid Transit.A proposito di mobilità, è prevista la riattivazione del sistema di rilevazione degli stalli liberi nei parcheggi a sbarra, essenziale per orientare i flussi di traffico e migliorare l’accessibilità alla città, con la contestuale possibilità di una consultazione da remoto da parte degli utenti attraverso il portale Easyvi.Verrà poi rafforzato il coordinamento tra Consigli di quartiere e Sezioni territoriali cittadine di Confcommercio, per creare una vera e propria rete mirata a valorizzare gli esercizi di vicinato promuovendo eventi ed iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza. In programma l’attivazione di un servizio che prevede di lasciare gli acquisti nei negozi per evitare di doverli portare con sé e ritirarli poi comodamente in hub localizzati nei principali parcheggi della città, come già avvenuto in passato con l’iniziativa “La Spesa che non pesa”, che potrebbe essere riproposta e potenziata. Il Piano di Azione Territoriale si occupa poi anche di valorizzazione delle “botteghe storiche” e di accessibilità e sosta.E mentre a livello locale si lavorerà su questi temi – a Vicenza come in tutte le altre città d’Italia dove l’iniziativa si sta svolgendo contemporaneamente – Confcommercio nazionale rilancia l’appello al Governo per destinare un Fondo nazionale con risorse ministeriali destinate ai Comuni capoluogo che si dotano di un piano per l’economia di prossimità, costruito con le associazioni.La prossima legge di Bilancio può essere, in questo senso, il banco di prova ideale.



IL FENOMENO DESERTIFICAZIONE COMMERCIALELa desertificazione commerciale è una delle principali criticità delle città italiane: tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi in Italia 156mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante, oltre un quarto del totale e oggi i locali sfitti superano i 450.000. Un fenomeno che riguarda centri storici e periferie e che non rappresenta soltanto un problema economico o settoriale. Quando chiude un negozio, un pubblico esercizio o un’attività di servizio, infatti, non scompare soltanto un’impresa. La città perde un luogo di relazione e socialità, un servizio per chi vi abita, un presidio del territorio, un elemento della propria identità. Le economie di prossimità rappresentano una vera e propria infrastruttura economica e sociale delle città: generano occupazione, servizi, relazioni, sicurezza, qualità della vita e attrattività.



IL PROGETTO CITIES CONFCOMMERCIOL’iniziativa di Confcommercio nazionale “Cities – Città e Terziario: Innovazione, Economia, Socialità” è un luogo di sperimentazione di soluzioni innovative per migliorare le città e sostenere le economie di prossimità e, allo stesso tempo, una piattaforma di conoscenza e collaborazione tra i territori. Al centro del progetto c’è la visione di “città bene comune”: una città centrata sulla persona e sulla partecipazione della collettività, nella quale imprenditori e rappresentanze economiche sono anche attori civici, perché contribuiscono alla cura degli spazi, rispondono ai bisogni delle comunità e partecipano alla costruzione delle politiche urbane. Considerare la città un bene comune significa riconoscere che la sua vitalità non può essere responsabilità esclusiva delle amministrazioni né delle singole categorie economiche. Cittadini, istituzioni e imprese condividono uno stesso spazio e hanno un interesse comune alla sua qualità. Da qui la necessità di un nuovo patto tra pubblico e privato con una sfida duplice: evitare che altre attività escano dalle nostre città e riportare funzioni economiche nei locali che si sono già svuotati.