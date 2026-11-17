Vicenza 17 novembre 2026 – La Giunta comunale di Vicenza ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica, che prevede un investimento complessivo di 679.300 euro, finanziati con risorse proprie del Comune.L’intervento interessa due aree della città e punta a rinnovare completamente gli impianti di illuminazione di diverse strade, ormai obsoleti e soggetti a frequenti guasti, migliorando l’efficienza del servizio, la sicurezza stradale e la qualità dell’illuminazione urbana.«Con questo progetto interveniamo su impianti che, per vetustà e frequenza dei guasti, richiedono ormai una sostituzione completa – dichiara l’assessore alla mobilità e alle infrastrutture Cristiano Spiller –. L’obiettivo è garantire maggiore affidabilità e continuità al servizio, adeguando le infrastrutture alle normative attuali e migliorando le condizioni di illuminazione e sicurezza delle strade interessate. È un investimento importante, che il Comune sostiene interamente con risorse proprie».Il progetto prevede il rifacimento degli impianti in due aree. La prima comprende via Galizzi, nel tratto tra via Beggiato e via Turra, via Pagani, via Vigna, via Turra, nel tratto tra via Pagani e via Mollino, via Mugna e via Beggiato. La seconda interessa via Cavalli, via Monte Zovetto, via Cappuccini, piazzale Tiro a Segno, stradella dei Cappuccini e viale Mazzini nel tratto tra la rotatoria con viale Trento e Porta Santa Croce.I lavori comprenderanno la rimozione degli attuali sistemi illuminanti e la realizzazione di nuovi impianti, con la posa di infrastrutture, sostegni e apparecchi di illuminazione. Le soluzioni tecniche saranno differenziate in base alle caratteristiche delle strade, agli utilizzi e agli impianti esistenti. Dove possibile, sarà mantenuta la tipologia dei corpi illuminanti già adottata sul territorio comunale, così da assicurare continuità estetica e funzionale. L’intervento consentirà inoltre di adeguare gli impianti alle normative vigenti e di realizzare una riqualificazione energetica.I benefici attesi riguardano il miglioramento della sicurezza stradale e della sicurezza urbana percepita, l’incremento dell’efficienza degli impianti e una maggiore continuità nell’erogazione del servizio, oltre alla valorizzazione del patrimonio comunale. Tutte le opere saranno realizzate esclusivamente su aree pubbliche.