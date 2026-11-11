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11 Novembre 2026 - 18.18

Allarme bomba nelle scuole vicentine, la Questura: nessun ordigno, strutture di nuovo sicure

Nicoletta Ugolini
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VICENZA 11 NOVEMBRE 2026 – Esito negativo per i controlli della Polizia di Stato dopo gli allarmi bomba arrivati questa mattina agli istituti scolastici di Vicenza e provincia. Secondo la Questura, non è stato trovato nessun ordigno, pacco sospetto o materiale pericoloso, e le scuole sono state restituite alla piena fruibilità in condizioni di totale sicurezza.

Gli allarmi erano arrivati tramite email a diversi istituti del capoluogo e dell’intera provincia. La Questura ha attivato subito i protocolli di emergenza e disposto l’evacuazione precauzionale degli edifici interessati, in accordo con i dirigenti scolastici. Sul posto sono intervenuti le Volanti, le unità cinofile antisabotaggio e gli artificieri della Polizia di Stato, che hanno ispezionato aule, locali tecnici, pertinenze e aree esterne.

La Questura invita le famiglie, il personale docente e i cittadini alla tranquillità. Sono già partite le indagini della Digos e della Polizia postale per identificare gli autori delle minacce e ricostruirne la matrice.

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