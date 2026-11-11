Allarme bomba nelle scuole, interviene il sindaco Possamai

«In merito all’allarme bomba che questa mattina ha interessato anche le scuole pubbliche della città di Vicenza – le parole del sindaco Giacomo Possamai -, la Prefettura ci ha assicurato che sta eseguendo tutte le verifiche del caso anche con gli artificieri che, su indicazione della Questura, stanno provvedendo a fare gli opportuni controlli nei plessi scolastici. Mi associo all’invito alla calma espresso dal Prefetto. Questi fatti non vengono assolutamente sottovalutati dalla forze dell’ordine, ma non possiamo permettere di rovinare la nostra quotidianità».«Insieme agli altri sindaci della provincia – prosegue il primo cittadino – ci siamo coordinati con la Prefettura fin da questa mattina quando è arrivato l’allarme. La Prefettura ha invitato i cittadini a non farsi prendere dal panico, perché si tratta di un allarme che è arrivato in tutte le scuole pubbliche d’Italia».«Urge una riflessione – conclude il sindaco -, anche in base a quello che è successo con le manifestazioni due settimane fa, quindi con il grande allarme del rischio di devastazione delle città poi rilevato infondato: è necessario che chi ha la responsabilità dell’ordine pubblico e della sicurezza, ovvero il Ministero dell’Interno, arrivi a dotarsi di strumenti per cui si riesca a verificare l’attendibilità di questi allarmi in maniera più rapida. Quello che è successo oggi, e cioè aver evacuato tutte le scuole della provincia creando disagi pesanti alle famiglie, non si può replicare continuamente in caso di allarmi falsi. Queste situazioni impongono di avere degli strumenti diversi per comprendere l’attendibilità degli allarmi».