Castelgomberto, “Autunno d’autore” entra nel vivo: stasera Giancarlo Acerbi con “Quartiere Ferrovia”

A Palazzo Barbaran la rassegna promossa da Gruppo Storico, Comune e Biblioteca. In calendario anche Paolo Malaguti con “Sentieri Partigiani” e il ricordo di Mario Faggion, poi il recupero con Luca Trevisan il 2 dicembre

Prosegue a Castelgomberto “Autunno d’autore”, la rassegna culturale promossa dal Gruppo Storico Castelgomberto, dal Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale. Quattro serate dedicate alla letteratura, alla storia e al territorio, tutte ospitate a Palazzo Barbaran.

L’appuntamento di questa sera, mercoledì 11 novembre alle 20.30, ha per protagonista Giancarlo Acerbi, che presenterà il suo libro “Quartiere Ferrovia”: un’occasione per incontrare l’autore e approfondire i temi del romanzo.

La rassegna si era aperta mercoledì 4 novembre con Antonio Fabris e il suo volume “I Pretto”, dedicato alla famiglia di imprenditori originaria di Cornedo Vicentino. La serata ha ripercorso la storia della famiglia, il suo percorso imprenditoriale e il legame con il territorio vicentino, intrecciato con le trasformazioni economiche e sociali della comunità.

Mercoledì 25 novembre sarà la volta di Paolo Malaguti, che presenterà “Sentieri Partigiani”, opera dedicata alla memoria storica e ai luoghi della Resistenza. All’incontro parteciperà l’ANPI e sarà ricordato Mario Faggion, storico della Resistenza nel Vicentino scomparso di recente: un momento di commemorazione che richiama l’importanza di custodire e trasmettere la memoria della lotta partigiana e dei suoi protagonisti.

Chiuderà il ciclo, mercoledì 2 dicembre, Luca Trevisan con “L’immagine del potere a Venezia”. L’incontro era in programma il 28 ottobre ed era stato rinviato per problemi di salute dell’autore.

«Autunno d’autore rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini alla cultura e alla conoscenza della nostra storia», dichiara Ornella Sperotto, assessore alla Cultura del Comune di Castelgomberto. «Abbiamo voluto proporre incontri capaci di coniugare il piacere della lettura con la scoperta di vicende e protagonisti che hanno contribuito a costruire l’identità del nostro territorio». L’assessore ringrazia il Gruppo Storico, la Biblioteca Comunale e quanti collaborano alla rassegna, e invita la cittadinanza a partecipare: «Sono appuntamenti pensati come occasioni di approfondimento, confronto e condivisione».

Tutti gli incontri si tengono alle 20.30 a Palazzo Barbaran, a Castelgomberto.