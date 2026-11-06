Chiampo, sette spettacoli tra comicità veneta e musical: torna la rassegna teatrale all’Auditorium

Il teatro popolare torna protagonista a Chiampo con sette spettacoli in programma da sabato 7 novembre 2026 fino alla primavera del 2027. L’Auditorium Comunale ospiterà la nuova stagione teatrale promossa dalla Pro Loco di Chiampo, con il patrocinio e la collaborazione del Comune e della Provincia di Vicenza.

La rassegna 2026/2027 porterà sul palcoscenico compagnie provenienti da diverse località del territorio, con un calendario dedicato soprattutto alla commedia veneta, al teatro dialettale e alla comicità popolare. L’obiettivo è valorizzare una tradizione culturale profondamente legata all’identità locale, offrendo al tempo stesso occasioni di incontro e divertimento per spettatori di tutte le età.

Accanto alle rappresentazioni dialettali, ci sarà spazio anche per un genere differente. Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’Amministrazione comunale ha voluto inserire nella programmazione un musical, ampliando così la proposta artistica e rivolgendosi in particolare alle famiglie e al pubblico più giovane.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello di sabato 20 marzo 2027, quando la Compagnia Teatrale ABC di Verona presenterà “La Sirenetta – Il Musical”, spettacolo ispirato al celebre classico Disney. Una produzione che combina recitazione, musica e coreografie per raccontare una storia capace di coinvolgere bambini e adulti.

La scelta di affiancare spettacoli musicali alle tradizionali commedie venete punta anche ad avvicinare le nuove generazioni al teatro, senza perdere il legame con il patrimonio culturale del territorio.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Sofia Bertoli, vicesindaco e assessore alla Cultura di Chiampo, che evidenzia come il teatro rappresenti uno strumento importante per conservare e trasmettere le tradizioni locali. La rassegna vuole inoltre offrire alla comunità un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di svago e riscoprire una forma d’arte che continua a essere parte integrante della cultura veneta.

Saranno dunque sette gli appuntamenti che accompagneranno il pubblico all’Auditorium Comunale di Chiampo, con una programmazione pensata per coniugare tradizione, intrattenimento e nuove proposte artistiche.