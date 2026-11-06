Cinema a 4 euro a Vicenza e provincia: martedì 10 novembre sette film in cinque sale

Torna martedì 10 novembre l’appuntamento con il cinema a prezzo ridotto. Grazie all’iniziativa “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, gli spettatori potranno assistere a una selezione di film pagando soltanto 4 euro. In provincia di Vicenza sono cinque le sale aderenti, con sette titoli in programmazione tra il capoluogo, Bassano del Grappa, Dueville e Marano Vicentino.

L’iniziativa, promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, punta a valorizzare il cinema di qualità e a sostenere le sale cinematografiche del territorio.

Sono complessivamente 33 i cinema veneti che partecipano alla rassegna di novembre, articolata in quattro appuntamenti. Dopo il 10 novembre, le prossime giornate a prezzo speciale saranno martedì 17 e 24 novembre.

I film in programma a Vicenza

Al Cinema Odeon, alle 16.00, 18.00 e 20.30, arriva “Je so’ pazzo” (2026), diretto da Nicola Prosatore e tratto dal libro di Alessandro Daniele. La pellicola ripercorre la giovinezza di Pino Daniele, dagli anni difficili dell’infanzia a Napoli fino allo storico concerto del 1981 in piazza del Plebiscito. Al centro del racconto il rapporto con il padre, l’amore per Dorina e la musica, diventata per l’artista uno straordinario strumento di espressione.

Tre le proposte del Cinema Spazio Roma. Alle 15.00, 19.15 e 21.30 sarà proiettato “Dio ride” (2026) di Giovanni Veronesi, film che ha chiuso l’83ª Mostra del Cinema di Venezia. Ambientato nel Seicento, racconta la vicenda di Frate Leopoldo da Casamacchia, religioso capace di conquistare la gente con una predicazione semplice, gioiosa e rivoluzionaria. La sua crescente popolarità suscita però la preoccupazione delle autorità ecclesiastiche, fino all’intervento dell’inquisitore cardinale Maculani.

Sempre allo Spazio Roma, alle 15.00, 17.00 e 19.15, spazio alla commedia “Un tranquillo funerale di famiglia” (2026) di Massimiliano Bruno. La morte del capofamiglia riunisce i fratelli Daria e Riccardo Mancuso, ma la cerimonia funebre diventa l’occasione per far riemergere tensioni, segreti ed equivoci familiari.

Alle 21.15 sarà invece la volta di “Wild Horse Nine” (2026) di Martin McDonagh, premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile all’83ª Mostra del Cinema di Venezia. La storia si svolge nel 1973, alla vigilia del colpo di Stato in Cile. Due agenti della CIA vengono inviati sull’Isola di Pasqua, dove il confronto con il passato e l’incontro con due giovani studentesse cambieranno gli equilibri della loro missione.

Le proiezioni in provincia

Al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa, alle 17.20 e alle 20.45, è in programma “Odissea” (2026) di Christopher Nolan. Il regista porta sul grande schermo il celebre poema di Omero, raccontando