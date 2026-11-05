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5 Novembre 2026 - 15.05

Vicenza, muore a 52 anni dopo essere stato travolto da un’auto: inutili i soccorsi e il ricovero in rianimazione

REDAZIONE
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Non ce l’ha fatta il 52enne investito nella serata di mercoledì 4 novembre a Vicenza, all’incrocio tra viale Dal Verme e via dei Laghi. L’uomo, nato nel 1974, è deceduto in seguito alle gravissime lesioni riportate nell’incidente.

L’investimento è avvenuto poco dopo le 20, quando una Toyota Prius ha urtato il pedone che si trovava lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è arrivato in codice rosso.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche a causa dei traumi riportati nell’impatto. I medici ne hanno disposto il ricovero nel reparto di rianimazione, ma nonostante le cure il 52enne è morto.

La notizia del decesso è emersa nel primo pomeriggio di giovedì 5 novembre, a meno di un giorno dal tragico investimento.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Vicenza, incaricata di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento, avvenuto in un tratto della viabilità cittadina all’intersezione tra viale Dal Verme e via dei Laghi.

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