Vicenza, cambiano i percorsi di cinque linee degli autobus: nuove fermate e spostamenti da sabato 7 novembre

Le modifiche di SVT interessano le linee 1, 4, 5, 7 e 12-14, dopo il completamento della nuova viabilità tra corso San Felice, piazzale De Gasperi e viale Roma. Spostata la fermata della stazione ferroviaria, eliminata quella di viale Milano per tre linee e attivati nuovi punti di salita e discesa. Ecco tutte le novità per i passeggeri.

Da sabato 7 novembre 2026 cambiano i percorsi di cinque linee urbane degli autobus di Vicenza. Le modifiche, comunicate da SVT – Società Vicentina Trasporti, entrano in vigore con la nuova organizzazione definitiva della viabilità nell’area compresa tra corso San Felice, piazzale De Gasperi e viale Roma, interessata nei mesi scorsi da lavori che avevano reso necessarie deviazioni temporanee del trasporto pubblico.

Le novità riguardano le linee 1, 4, 5, 7 e 12-14 e comportano variazioni ai tragitti, lo spostamento di alcune fermate e il ripristino di collegamenti precedentemente modificati durante i cantieri.

Restano invece invariati i percorsi delle linee 2, 3, 6, 8, 13, 16 e 18, che continueranno a effettuare il servizio secondo gli itinerari attualmente in vigore.

Linee 1, 5 e 7: la fermata della stazione si sposta di 50 metri

Una delle novità più importanti interessa i passeggeri delle linee 1, 5 e 7 dirette verso viale Giuriolo e Ponte degli Angeli.

Con la nuova viabilità, gli autobus provenienti da viale Roma non effettueranno più la fermata nella rotatoria davanti alla stazione ferroviaria.

La fermata “Stazione FS” viene spostata di circa 50 metri, in viale Venezia, dove sarà disponibile il nuovo punto di salita e discesa.

SVT invita quindi gli utenti abituali di queste linee, in particolare chi utilizza il servizio per raggiungere la stazione o proseguire verso il centro cittadino, a prestare attenzione alla nuova collocazione.

Soppressa la fermata di viale Milano, due nuove fermate

Sempre per le linee 1, 5 e 7, il nuovo percorso comporta l’eliminazione della fermata situata in viale Milano.

Contestualmente vengono attivate due nuove fermate:

Corso San Felice , all’altezza di piazzale Giusti.

, all’altezza di piazzale Giusti. Nei pressi di piazzale De Gasperi, lungo il nuovo percorso degli autobus.

Le modifiche sono collegate alla riorganizzazione della circolazione stradale e mirano ad adeguare il servizio di trasporto pubblico alla configurazione definitiva della viabilità.

Linea 12-14: torna la fermata di piazzale De Gasperi

Un’altra variazione riguarda la linea 12-14 in direzione Altavilla Vicentina e Creazzo.

Per questa linea viene riattivata la fermata in piazzale De Gasperi, precedentemente interessata dalle modifiche provvisorie introdotte durante i lavori.

Il servizio torna quindi al percorso originario, ripristinando un punto di riferimento per i passeggeri diretti verso i due Comuni dell’hinterland vicentino.

Linea 4: attenzione alla direzione indicata sull’autobus

Una particolare raccomandazione riguarda gli utenti della linea 4, per la quale viene modificato il percorso e attivata una nuova fermata in viale Venezia, all’altezza della stazione ferroviaria.

Questa fermata serve gli autobus che viaggiano in entrambe le direzioni:

Verso viale Ferrarin .

. Verso via Giaretta, Nogarazza e Valmarana.

Per evitare di salire sul mezzo sbagliato, SVT raccomanda di controllare attentamente la destinazione riportata nella parte superiore dell’autobus.

Si tratta di un’indicazione particolarmente importante per i passeggeri che utilizzano la fermata della stazione, dove transitano mezzi diretti verso destinazioni differenti.

SVT: «Nuovi percorsi concordati con il Comune»

Le modifiche sono state definite in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Vicenza, dopo una fase caratterizzata da numerosi adeguamenti temporanei al servizio.

«I nuovi percorsi sono come sempre il frutto di una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale», dichiara Marco Sandonà, presidente di SVT.

«La loro entrata in funzione arriva a conclusione di un periodo che ha visto un impegno straordinario da parte dell’Azienda per rivedere provvisoriamente percorsi e fermate durante la cantierizzazione di viale Roma e piazzale De Gasperi».

Con l’entrata a regime della nuova viabilità, il servizio urbano torna dunque a una configurazione stabile, pur con alcune differenze rispetto ai percorsi utilizzati in precedenza.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore sabato 7 novembre. Ai passeggeri delle linee interessate è consigliato verificare con attenzione la posizione delle fermate, soprattutto nell’area della stazione ferroviaria, in corso San Felice e nei pressi di piazzale De Gasperi.