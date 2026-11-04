CRONACAVENETO
4 Novembre 2026 - 15.34

Marghera, operaio di 34 anni muore per un malore in una nave in costruzione alla Fincantieri

Nicoletta Ugolini
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VENEZIA 4 NOVEMBRE 2026 – Un operaio di 34 anni è morto oggi, intorno alle 11, mentre lavorava alla Fincantieri di Marghera, a Venezia. L’uomo, colto da un malore, si trovava all’interno di una nave in costruzione. Un collega del cantiere, accorso per aiutarlo, si è a sua volta sentito male ed è stato assistito dal Suem 118.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 3, che dovranno accertare cause e modalità del decesso, e i vigili del fuoco con l’autobotte, poi affiancati dal nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) per i rilievi ambientali. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Non risulterebbero altre persone coinvolte.

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