Venice Noir, dal 12 al 15 novembre la terza edizione tra calli e palazzi

Torna a Venezia dal 12 al 15 novembre il Venice Noir, il festival dedicato a noir, crime, thriller e mystery. La terza edizione è più ampia e più internazionale, con incontri, presentazioni, dialoghi, visite guidate ed esperienze speciali pensate per lettori, autori, turisti culturali e curiosi. Protagonista resta la città, con le sue calli, i palazzi, i canali e le chiese, che diventa scenario e ispirazione.

Gli appuntamenti si terranno all’Ateneo Veneto, alla Fondazione Querini Stampalia, a Sant’Apollonia e nella Sala del Ridotto dell’Hotel Monaco & Grand Canal. Il programma coinvolge anche le Sale Apollinee del Teatro La Fenice, dove tra gli altri è previsto un incontro dedicato ad Agatha Christie a cinquant’anni dalla morte.

«Siamo davvero soddisfatti dell’entusiasmo e della partecipazione che ha generato lo scorso anno il Venice Noir, che si è imposto subito come punto di riferimento in Italia e all’estero», ha detto Marco Vidal, ceo di The Merchant of Venice e ideatore del festival con la Libreria Studium.

L’organizzazione è in collaborazione con Sugarpulp, Ateneo Veneto e il Theakston Old Peculier Crime Writing Festival di Harrogate, con il patrocinio di Regione Veneto e Comune di Venezia. La direzione artistica è di David Hewson per la sezione inglese e di Giacomo Brunoro per quella italiana