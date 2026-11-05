Da Arzignano a Noventa, da Vicenza a Valdagno: sabato 7 novembre Vax Day in cinque Case della Comunità dell’Ulss 8 Berica

Vaccinazioni dalle 8 alle 13 a Vicenza, Arzignano, Longare, Noventa Vicentina e Valdagno. L’iniziativa è rivolta ai cittadini dai 12 anni, con accesso su prenotazione. Il direttore generale Peter Assembergs: «Un’opportunità in più per ricevere il vaccino in modo semplice, anche per chi ha maggiore facilità a spostarsi il sabato».

Sabato 7 novembre 2026, dalle ore 8 alle 13, cinque Case della Comunità del territorio dell’Ulss 8 Berica ospiteranno un Vax Day dedicato alla vaccinazione contro l’influenza stagionale e il Covid-19. L’iniziativa rientra nella campagna coordinata dalla Regione del Veneto per favorire l’accesso alle vaccinazioni e offrire ai cittadini un’ulteriore occasione di protezione in vista della stagione invernale.

La giornata, organizzata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica in collaborazione con i Distretti Socio Sanitari, è rivolta alla popolazione a partire dai 12 anni e si svolgerà contemporaneamente in cinque sedi distribuite sul territorio vicentino.

Le cinque sedi del Vax Day

Le vaccinazioni saranno effettuate sabato 7 novembre, dalle 8.00 alle 13.00, nelle seguenti Case della Comunità:

Vicenza: sede di San Felice, corso SS. Felice e Fortunato 229.

sede di San Felice, corso SS. Felice e Fortunato 229. Arzignano: via Trento 4.

via Trento 4. Longare: via Europa 9.

via Europa 9. Noventa Vicentina: via Capo di Sopra 1.

via Capo di Sopra 1. Valdagno: via Galileo Galilei 3.

L’accesso avverrà esclusivamente su prenotazione, attraverso il portale regionale:

https://prenotavaccino.regione.veneto.it/ulss8

L’obiettivo è facilitare l’adesione alla campagna vaccinale, in particolare per le persone che durante la settimana hanno difficoltà a recarsi negli ambulatori e per le famiglie che desiderano vaccinarsi insieme.

Assembergs: «Un’opportunità in più per i cittadini»

«Come Ulss 8 Berica confermiamo il nostro massimo impegno nel promuovere la campagna di vaccinazione e favorire in tutti i modi possibili l’adesione da parte dei cittadini», dichiara Peter Assembergs, direttore generale dell’Ulss 8 Berica.

Il Vax Day, sottolinea il direttore generale, rappresenta un’occasione aggiuntiva per ricevere le vaccinazioni in modo semplice, con una particolare attenzione a chi può organizzare più facilmente i propri spostamenti nella giornata di sabato.

Influenza e Covid: due vaccini anche nella stessa seduta

L’azienda sanitaria ricorda che la vaccinazione, insieme alle misure di igiene e protezione individuale, costituisce uno degli strumenti più efficaci per prevenire le malattie e ridurre la circolazione dei virus, soprattutto per tutelare le persone più fragili dal rischio di complicanze anche gravi.

Il vaccino antinfluenzale e quello contro il Covid-19 possono essere somministrati nella stessa seduta, senza la necessità di programmare due appuntamenti separati. È comunque possibile riceverli in momenti diversi, senza dover rispettare un intervallo minimo tra le due vaccinazioni.

A chi sono raccomandate le vaccinazioni

Entrambe le vaccinazioni sono raccomandate in particolare alle persone che presentano un maggiore rischio di complicanze o che, per ragioni familiari o professionali, sono a contatto con soggetti vulnerabili.

Tra le categorie indicate figurano:

Persone di età superiore ai 60 anni .

. Persone con patologie croniche, condizioni di rischio o disabilità.

Familiari, conviventi e caregiver di persone fragili.

Donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto.

Operatori sanitari e sociosanitari.

Ospiti delle strutture residenziali per anziani e persone con disabilità.

Per quanto riguarda specificamente la vaccinazione antinfluenzale, la raccomandazione riguarda anche i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, i donatori di sangue e alcune categorie professionali, tra cui gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo e il personale che lavora a contatto con gli animali.

L’elenco completo delle categorie per le quali è raccomandata la vaccinazione è disponibile sul sito istituzionale dell’Ulss 8 Berica.

Va ricordato che il Vax Day del 7 novembre è dedicato alle persone dai 12 anni in su: per la vaccinazione dei bambini più piccoli restano disponibili gli altri canali previsti dalla campagna vaccinale, a partire dai pediatri.

Vaccinazioni gratuite per le categorie a rischio

L’Ulss 8 Berica ricorda che le vaccinazioni sono gratuite per le categorie a rischio individuate dalle indicazioni sanitarie.

Oltre alle cinque Case della Comunità coinvolte nel Vax Day, è possibile vaccinarsi anche attraverso la rete territoriale ordinaria, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta oppure alle farmacie aderenti alla campagna.

Questi servizi rappresentano il primo punto di riferimento per i cittadini che desiderano ricevere informazioni, valutare la propria situazione e programmare la vaccinazione.

La giornata straordinaria del 7 novembre si aggiunge quindi alle opportunità già disponibili sul territorio, senza sostituirle.

Come prenotare

Per partecipare al Vax Day di sabato 7 novembre è necessario collegarsi al portale regionale:

https://prenotavaccino.regione.veneto.it/ulss8

Le somministrazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle 13 nelle Case della Comunità di Vicenza, Arzignano, Longare, Noventa Vicentina e Valdagno.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi dai 12 anni e adulti, offrendo anche alle famiglie la possibilità di organizzare insieme l’appuntamento vaccinale.