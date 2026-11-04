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4 Novembre 2026 - 18.00

Perdita idrica in Corso Padova a Vicenza: intervento in corso

Nicoletta Ugolini
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Rubinetti chiusi lungo la via e le laterali fino alle 18.30 per procedere alla riparazione in urgenza

In Corso Padova a Vicenza si è verificata poco fa una grossa rottura in un tratto della condotta dell’acquedotto. Immediata la segnalazione al pronto intervento di Viacqua che è già sul posto per l’avvio delle attività di scavo e la successiva riparazione.

Per svolgere tutte le operazioni necessarie in piena sicurezza è stato necessario interrompere temporaneamente la fornitura idrica lungo tutta la via e le sue laterali, indicativamente fino alle 18.30.

Con il supporto della Polizia Locale sono state apportate le opportune deviazioni stradali con indicazioni specifiche in loco.

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