Manovra, Giovine (FdI): “Cedolare secca per negozi misura fondamentale per sostenere esercizi di vicinato e rivitalizzare centri storici”

«Con l’estensione della cedolare secca al 21% per i negozi e gli immobili commerciali fino a 200 metri quadrati, il Governo Meloni interviene concretamente con una misura attesa da anni, strategica per contrastare la desertificazione commerciale favorendo contestualmente la rigenerazione urbana e la valorizzazione dei nostri centri storici. Una misura che potrebbe rappresentare inoltre un argine indiretto all’omologazione imposta dal commercio on line.

Fratelli d’Italia sin dall’insediamento del governo Meloni ha promosso azioni a tutela dei nostri esercizi di vicinato, che non svolgono solo una funzione commerciale ma costituiscono dei presidi dall’imprescindibile valore sociale per le nostre comunità.

Su questo tema proprio l’anno scorso presentavamo una proposta di legge a mia prima firma e con l’annuncio della misura in finanziaria rispettiamo l’ennesimo impegno preso con gli elettori.

Non solo. Sempre in tema di locazioni importanti novità sul canone concordato con la cedolare secca che scenderà’ dal 10% al 5%, arrivando addirittura all’1% per chi affitta un’abitazione ai giovani fino a 35 anni. Una svolta epocale che andrà ad incentivare i proprietari a mettere gli immobili sul mercato, favorirà l’accesso alla casa e renderà’ fiscalmente conveniente la locazione regolare. Una scelta decisa del Governo Meloni che affronta concretamente uno dei principali ostacoli all’autonomia delle nuove generazioni: la difficoltà di trovare una casa a prezzi accessibili». Lo dichiara Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia, commentando le novità previste dalla Legge di Bilancio 2027 in materia di locazioni.