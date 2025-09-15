Valle dell’Agno. Giovine (FdI): “Sospensione dei mutui per famiglie e imprese dei sei comuni alluvionati”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui per famiglie, imprese e attività commerciali dei comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno.

Un provvedimento che avevamo richiesto insieme ai Sindaci dei comuni sconvolti dagli eventi alluvionali dello scorso aprile, durante l’incontro tenuto a Roma con il Ministro Musumeci e che oggi diventa realtà. Il Governo Meloni dimostra ancora una volta di essere di parola: ascolta il territorio, lavora fianco a fianco alle amministrazioni locali e da risposte tempestive a cittadini e imprese in difficoltà.

Un’ordinanza che rappresenta un aiuto concreto per chi sta ancora affrontando le conseguenze degli eventi meteorologici e ha bisogno di strumenti immediati per ripartire. Ennesimo segnale di una costante attenzione del Governo verso il Vicentino e le sue comunità. Un ringraziamento particolare al Ministro Musumeci che ancora una volta ha dimostrato l’efficacia del suo dicastero”

Così il deputato vicentino e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.