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9 Aprile 2026 - 11.40

Aprile è il mese dei cocktail di primavera

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Aprile è il mese ideale per cocktail freschi, floreali e agrumati che celebrano la primavera. Le scelte migliori includono il floreale Prima Luce di Aprile (gin, violetta, vermut), il fresco Drive (gin, menta, kumquat), o il raffinato French 75. Per l’aperitivo, lo Hugo Spritz con sambuco è perfetto.

I cocktail consigliati per aprile:

  • Prima Luce di Aprile: Un mix di gin, Vermut Dry e liquore alla violetta, perfetto per l’inizio della primavera.
  • Drive: Un drink rinfrescante a base di gin, menta, kumquat, pompelmo e pesca.
  • Spicy Easter: Una variante vivace con gin, cordiale all’arancia rossa e habanero.
  • Bee’s Knees: Classico primaverile con gin, limone e miele.
  • Hugo Spritz: Frizzante e floreale, a base di Prosecco, sciroppo di sambuco, soda e menta.
  • French 75: Raffinato mix di Gin, Champagne e limone.

Questi drink uniscono note secche a sfumature floreali e agrumate, perfetti per le giornate più lunghe.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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