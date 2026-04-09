9 Aprile 2026 - 11.40
Aprile è il mese dei cocktail di primavera
Aprile è il mese ideale per cocktail freschi, floreali e agrumati che celebrano la primavera. Le scelte migliori includono il floreale Prima Luce di Aprile (gin, violetta, vermut), il fresco Drive (gin, menta, kumquat), o il raffinato French 75. Per l’aperitivo, lo Hugo Spritz con sambuco è perfetto.
I cocktail consigliati per aprile:
- Prima Luce di Aprile: Un mix di gin, Vermut Dry e liquore alla violetta, perfetto per l’inizio della primavera.
- Drive: Un drink rinfrescante a base di gin, menta, kumquat, pompelmo e pesca.
- Spicy Easter: Una variante vivace con gin, cordiale all’arancia rossa e habanero.
- Bee’s Knees: Classico primaverile con gin, limone e miele.
- Hugo Spritz: Frizzante e floreale, a base di Prosecco, sciroppo di sambuco, soda e menta.
- French 75: Raffinato mix di Gin, Champagne e limone.
Questi drink uniscono note secche a sfumature floreali e agrumate, perfetti per le giornate più lunghe.