Aprile è il mese dei cocktail di primavera

Aprile è il mese ideale per cocktail freschi, floreali e agrumati che celebrano la primavera. Le scelte migliori includono il floreale Prima Luce di Aprile (gin, violetta, vermut), il fresco Drive (gin, menta, kumquat), o il raffinato French 75. Per l’aperitivo, lo Hugo Spritz con sambuco è perfetto.

I cocktail consigliati per aprile:

Prima Luce di Aprile: Un mix di gin, Vermut Dry e liquore alla violetta, perfetto per l’inizio della primavera.

Un mix di gin, Vermut Dry e liquore alla violetta, perfetto per l’inizio della primavera. Drive: Un drink rinfrescante a base di gin, menta, kumquat, pompelmo e pesca.

Un drink rinfrescante a base di gin, menta, kumquat, pompelmo e pesca. Spicy Easter: Una variante vivace con gin, cordiale all’arancia rossa e habanero.

Una variante vivace con gin, cordiale all’arancia rossa e habanero. Bee’s Knees: Classico primaverile con gin, limone e miele.

Classico primaverile con gin, limone e miele. Hugo Spritz: Frizzante e floreale, a base di Prosecco, sciroppo di sambuco, soda e menta.

Frizzante e floreale, a base di Prosecco, sciroppo di sambuco, soda e menta. French 75: Raffinato mix di Gin, Champagne e limone.

Questi drink uniscono note secche a sfumature floreali e agrumate, perfetti per le giornate più lunghe.