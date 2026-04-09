Torna la Primavera Musicale a Marostica

Marostica si prepara per la XXVª edizione degli Incontri Corali Internazionali, un percorso artistico

e umano che negli anni ha portato in città culture e talenti da ogni angolo del mondo. Gli Incontri

Corali Internazionali si svolgeranno all’interno della Chiesa di Sant’Antonio Abate e nell’Aula

Magna Natale dalle Laste.

La rassegna, organizzata dal coro “Gioventù in Cantata” – ARTIS APS in collaborazione con

l’Amministrazione comunale, quest’anno si articola in 4 appuntamenti tra aprile e giugno e si

inserisce nel programma della 38^ Primavera Musicale.Un evento che arricchirà l’offerta culturale della città come ha spiegato il sindaco di Marostica

Matteo Mozzo: «Anche quest’anno la Primavera Musicale si annuncia come un appuntamento da

non perdere. Quattro appuntamenti in cui la musica impreziosirà la proposta culturale della nostra

città con esibizioni di alto livello, capaci di far emozionare e sognare il pubblico».

Quattro appuntamenti, un unico filo conduttore: la forza della coralità come linguaggio universale

capace di unire, emozionare, costruire relazioni e come ha sottolineato la Presidente di “Gioventù in

Cantata” Antonia Zoccali «La musica non ha confini e il canto corale è espressione autentica di

condivisione: un percorso in cui la diversità diventa valore».

«Un percorso umano e artistico che mette al centro i giovani e la loro capacità di guardare al

futuro – spiega il direttore Cinzia Zanon – Accogliere un coro come il Leioa Kantika Korala e

lavorare accanto a Basilio Astulez è un’opportunità straordinaria di crescita per i nostri ragazzi.

Inoltre, la prima esecuzione del brano di Katerina Gimon ha per noi un grande significato: nasce

dalle riflessioni dei nostri giovani sul tema della luce, e diventa voce collettiva in un tempo che ha

bisogno di bellezza, ascolto e fiducia».