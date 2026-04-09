Torna la Primavera Musicale a Marostica
Marostica si prepara per la XXVª edizione degli Incontri Corali Internazionali, un percorso artistico
e umano che negli anni ha portato in città culture e talenti da ogni angolo del mondo. Gli Incontri
Corali Internazionali si svolgeranno all’interno della Chiesa di Sant’Antonio Abate e nell’Aula
Magna Natale dalle Laste.
La rassegna, organizzata dal coro “Gioventù in Cantata” – ARTIS APS in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, quest’anno si articola in 4 appuntamenti tra aprile e giugno e si
inserisce nel programma della 38^ Primavera Musicale.Un evento che arricchirà l’offerta culturale della città come ha spiegato il sindaco di Marostica
Matteo Mozzo: «Anche quest’anno la Primavera Musicale si annuncia come un appuntamento da
non perdere. Quattro appuntamenti in cui la musica impreziosirà la proposta culturale della nostra
città con esibizioni di alto livello, capaci di far emozionare e sognare il pubblico».
Quattro appuntamenti, un unico filo conduttore: la forza della coralità come linguaggio universale
capace di unire, emozionare, costruire relazioni e come ha sottolineato la Presidente di “Gioventù in
Cantata” Antonia Zoccali «La musica non ha confini e il canto corale è espressione autentica di
condivisione: un percorso in cui la diversità diventa valore».
«Un percorso umano e artistico che mette al centro i giovani e la loro capacità di guardare al
futuro – spiega il direttore Cinzia Zanon – Accogliere un coro come il Leioa Kantika Korala e
lavorare accanto a Basilio Astulez è un’opportunità straordinaria di crescita per i nostri ragazzi.
Inoltre, la prima esecuzione del brano di Katerina Gimon ha per noi un grande significato: nasce
dalle riflessioni dei nostri giovani sul tema della luce, e diventa voce collettiva in un tempo che ha
bisogno di bellezza, ascolto e fiducia».