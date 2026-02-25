Terrificanti inondazioni in Brasile: almeno 30 morti nel Minas Gerais (video)

La regione collinare dello Stato di Minas Gerais, nel sud-est del Brasile, è stata devastata dalle piogge torrenziali abbattutesi martedì 24 febbraio, causando almeno 30 vittime. La città di Juiz de Fora è tra le più colpite, con gravi inondazioni che hanno sommerso interi quartieri. Sotto il video.

Molti residenti sono rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni, sorpresi dall’improvviso innalzamento delle acque. In un servizio del telegiornale delle 13 di TF1 si vede un uomo salutare dal piano terra della sua casa parzialmente sommersa, mentre a pochi metri un altro residente si aggrappa a un palo per resistere alla furia dell’alluvione.

I fiumi in piena hanno invaso le strade, travolgendo auto e pedoni nel panico. Il terreno, reso instabile dalle precipitazioni intense e persistenti, ha provocato almeno venti frane. Nel quartiere collinare di Parque Burnier dodici abitazioni sono state spazzate via da una colata di fango, ha riferito all’AFP il capo dei vigili del fuoco Demetrius Goulart. Il sindaco Margarida Salomão ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

Alcuni abitanti sono stati sorpresi nel sonno. «È stato assolutamente terrificante. C’erano persone che piangevano e urlavano», ha raccontato un residente. I soccorritori, affiancati da unità cinofile, continuano a cercare 39 dispersi sotto le macerie. «Ogni minuto che passa riduce le possibilità di salvare vite umane», ha avvertito il vicegovernatore Mateus Simoes.

Volontari armati di pale aiutano nelle ricerche. «Quando ho trovato oggetti dei bambini, palloncini e orsacchiotti, mi si è spezzato il cuore», ha detto Atila Mauro, muratore di 33 anni.

Secondo le autorità locali circa 3.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Questo è stato il febbraio più piovoso nella storia della città: 584 millimetri di pioggia, il doppio della media mensile. Il Paese sta vivendo la serie più lunga di giorni consecutivi di precipitazioni da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1959.