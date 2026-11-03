A quale età siamo meno felici? La sorprendente scoperta sulla fase più difficile della vita e quando tutto cambia

A vent’anni ci sembra di avere il mondo davanti, a trenta iniziano le responsabilità, a quaranta aumentano le preoccupazioni. Ma quando raggiungiamo davvero il punto più basso della nostra felicità? E soprattutto, a quale età torniamo a sentirci soddisfatti della nostra vita? La risposta potrebbe sorprendere: secondo una teoria elaborata dallo scrittore americano Jonathan Rauch, la felicità segue una particolare traiettoria, simile alla lettera U, che raggiunge il suo livello minimo intorno ai 50 anni per poi risalire progressivamente.

Un andamento che mette in discussione la convinzione secondo cui la giovinezza sarebbe necessariamente il periodo più bello dell’esistenza. Anzi, in molti casi la maturità potrebbe regalare una serenità sconosciuta negli anni precedenti.

La curva della felicità: perché dai 20 ai 50 anni siamo sempre meno soddisfatti

La teoria descritta da Rauch individua una tendenza piuttosto particolare. Durante la giovinezza il livello di soddisfazione personale è generalmente elevato, ma a partire dai vent’anni comincia gradualmente a diminuire.

Il calo proseguirebbe per diversi decenni, fino a raggiungere il punto più basso attorno ai 50 anni. Una fase della vita nella quale si concentrano spesso responsabilità familiari, impegni professionali, difficoltà economiche e aspettative personali.

Tra i 25 e i 50 anni, infatti, molte persone devono contemporaneamente costruire una carriera, crescere i figli, mantenere una famiglia e affrontare decisioni importanti per il futuro. Una serie di pressioni che può incidere profondamente sul benessere psicologico.

Non necessariamente si tratta di infelicità vera e propria, ma di una progressiva diminuzione della soddisfazione rispetto alle aspettative coltivate negli anni giovanili.

La svolta dopo i 50 anni: ecco perché la felicità ritorna

La parte più interessante della curva arriva proprio quando molti pensano che le occasioni migliori siano ormai alle spalle.

Superata la soglia dei 50 anni, il livello di felicità tenderebbe infatti a ricominciare a crescere, fino a raggiungere intorno ai 60 anni valori paragonabili a quelli della giovinezza.

Le ragioni di questa inversione sarebbero diverse. Con l’avanzare dell’età diminuisce spesso il bisogno di dimostrare qualcosa agli altri, mentre aumenta la capacità di riconoscere ciò che conta veramente.

Le pressioni sociali e familiari possono diventare meno intense, le ambizioni vengono ridimensionate e cresce la conoscenza di sé. Si impara a distinguere i problemi importanti dalle preoccupazioni secondarie, dedicando maggiore attenzione alle relazioni personali e alle esperienze quotidiane.

Un altro elemento determinante sarebbe la consapevolezza del tempo che passa. Sapere che la vita non è infinita può spingere a viverla con maggiore intensità, dando meno peso alle piccole contrarietà.

A 60 anni si può essere felici come a 20

Un servizio realizzato dalla televisione francese TF1 ha raccolto le opinioni di persone di età differenti, chiedendo quale fosse, secondo loro, il periodo più felice della vita.

Le risposte hanno mostrato quanto la percezione della felicità cambi con l’esperienza.

Alcuni giovani hanno indicato i vent’anni, associandoli alla libertà e all’assenza di grandi responsabilità. Altri intervistati, più avanti con l’età, hanno invece scelto i sessant’anni, sottolineando la maggiore tranquillità raggiunta e la capacità di non lasciarsi condizionare dalle preoccupazioni quotidiane.

Una donna intervistata a Lione ha spiegato come la maturità permetta di affrontare l’esistenza con maggiore serenità rispetto alla giovinezza. A una giornalista trentaduenne, ancora nel pieno della fase discendente della curva, ha suggerito semplicemente di guardare al futuro con fiducia.

E a 80 anni? La felicità potrebbe riservare altre sorprese

Tra le testimonianze raccolte dalla televisione francese spicca quella di Raymond, un uomo di 87 anni ancora attivo nello sport, che ha raccontato di essersi sempre considerato una persona felice.

Una risposta che ricorda come non esista una formula valida per tutti. La curva a U descrive una tendenza generale, non una legge inevitabile: la felicità dipende anche dal carattere, dalle condizioni di salute, dalle relazioni, dalle esperienze personali e dalle circostanze della vita.

Non tutti attraversano una crisi di mezza età e non tutti ritrovano automaticamente la serenità dopo i cinquant’anni.

Il messaggio più interessante resta però incoraggiante: invecchiare non significa necessariamente diventare meno felici. Al contrario, l’esperienza, una maggiore consapevolezza e la capacità di accettare i propri limiti possono rendere gli anni della maturità particolarmente soddisfacenti.

E forse è proprio questa la sorpresa più grande: il periodo migliore della nostra vita potrebbe non essere quello che abbiamo già vissuto, ma quello che deve ancora arrivare.