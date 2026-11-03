Mani mutilate sul lavoro, due incidenti choc nel Vicentino: due lavoratori perdono parti delle dita

Due gravi incidenti sul lavoro si sono verificati nella mattinata di martedì 3 novembre in altrettante aziende della provincia di Vicenza, a meno di due ore di distanza l’uno dall’altro. In entrambi i casi le persone coinvolte hanno riportato serie lesioni alle mani, con la perdita traumatica di parti delle dita. Gli infortuni sono avvenuti a Santorso e ad Arcugnano, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori e l’attivazione dei servizi competenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il primo episodio si è verificato alle 8.28 a Santorso, all’interno della ditta Green Food, in via delle Prese. Una persona avrebbe riportato, in base alle prima informazioni, un grave trauma a una mano, con il distacco di alcune falangi. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Poco meno di due ore dopo, alle 10.15, un secondo incidente dalle conseguenze analoghe è avvenuto ad Arcugnano, nella ditta Firentini di via Fermi. Anche in questo caso una persona avrebbe subito un serio trauma a una mano, con l’amputazione traumatica di parti delle dita. Il ferito è stato soccorso e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

In entrambi gli episodi è stato attivato lo Spisal, il servizio dell’Ulss che si occupa della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli accertamenti serviranno a ricostruire le circostanze dei due infortuni e a verificare il rispetto delle misure di sicurezza.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica degli incidenti, né sulle modalità con cui le due persone hanno riportato le lesioni.

Due episodi particolarmente seri, avvenuti a breve distanza di tempo, che riportano l’attenzione sul problema degli infortuni sul lavoro e sull’importanza delle misure di prevenzione nelle attività produttive.