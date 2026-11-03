Borseggiatori in trasferta a Venezia, sospesa la licenza di un noto hotel di Mestre: ecco cosa è emerso
Un albergo di Mestre finisce nel mirino della Questura di Venezia nell’ambito dei controlli contro i furti ai danni dei turisti. Il questore Antonio Sbordone ha disposto la sospensione della licenza di una nota struttura ricettiva, dopo che gli accertamenti della Polizia di Stato hanno evidenziato la presenza di persone riconducibili al fenomeno dei cosiddetti «borseggiatori trasfertisti».
Il provvedimento, eseguito dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, rientra in una più ampia strategia di prevenzione dei reati predatori nel centro storico veneziano, dove ogni giorno migliaia di visitatori possono diventare bersaglio di ladri specializzati.
Al centro dell’attenzione degli investigatori ci sono gruppi di persone che raggiungono Venezia appositamente per commettere borseggi, utilizzando talvolta gli alberghi della terraferma come punti d’appoggio durante la permanenza in città.
Secondo quanto emerso dall’attività di controllo, all’interno dell’hotel di Mestre sarebbe stata riscontrata la presenza di soggetti con caratteristiche corrispondenti a quelle dei borseggiatori che operano in trasferta. Gli elementi raccolti dagli agenti hanno quindi portato all’adozione della misura amministrativa.
L’obiettivo della sospensione è impedire che le strutture ricettive possano diventare basi logistiche per persone intenzionate a compiere furti, scoraggiandone la permanenza sul territorio.
Il provvedimento ha carattere preventivo e non costituisce, di per sé, un accertamento di responsabilità penali a carico dei gestori dell’albergo.
La Questura non ha reso noto il nome della struttura interessata né la durata della sospensione.
L’intervento rappresenta un ulteriore passo nell’attività di contrasto ai borseggi che interessano Venezia, con controlli rivolti non soltanto ai luoghi maggiormente frequentati dai turisti, ma anche alle possibili basi d’appoggio utilizzate da chi arriva in città per compiere furti.