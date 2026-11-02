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2 Novembre 2026 - 17.07

Valbona – Festa di Halloween: protestano i residenti, intervengono le forze dell’ordine e fanno evacuare tutti

REDAZIONE
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Foto: generica

Una festa di Halloween con circa mille partecipanti si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’evacuazione del locale a Lozzo Atestino, in provincia di Padova. È accaduto nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, in un locale di Valbona, dove alcuni partecipanti avrebbero accusato malori a causa del caldo e del sovraffollamento. La notizia è riportata dalla testata padovana, Padovaoggi.it.

Nel locale era in corso il party musicale “Vibes Halloween Night”, che aveva richiamato un numero particolarmente elevato di persone. Con il passare delle ore, gli spazi si sarebbero progressivamente riempiti.

A far scattare l’intervento sono state le segnalazioni giunte ai numeri di emergenza da parte dei residenti della zona, infastiditi dalla musica ad altissimo volume e dal rumore proveniente dalla festa.

Intorno all’1.30 sono arrivati i carabinieri e i militari della Guardia di Finanza, che avrebbero riscontrato una situazione di notevole affollamento, con gli invitati che riuscivano a muoversi a fatica.

Per evitare ulteriori rischi, le forze dell’ordine hanno disposto l’interruzione della musica e l’accensione delle luci, avviando quindi l’evacuazione del locale. Le operazioni si sono svolte in maniera ordinata, senza provocare situazioni di panico tra i partecipanti.

Alcune persone, avrebbero accusato malori durante la serata ed avrebbero avuto bisogno di assistenza sanitaria e quindi sarebbero state accompagnate al pronto soccorso. Fortunatamente, dopo gli accertamenti, sarebbero state tutte dimesse senza conseguenze significative.

Una volta completato lo sgombero e ristabilite le condizioni di sicurezza, i militari hanno proceduto all’identificazione degli organizzatori dell’evento.

Sono ora in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, alla capienza del locale e alla presenza delle autorizzazioni necessarie per ospitare una manifestazione di tali dimensioni.

Gli accertamenti dovranno stabilire se siano state commesse irregolarità nell’organizzazione della festa e nella gestione dell’elevato numero di partecipanti.

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