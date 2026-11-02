Veneto – Tragedia sui binari, persona travolta e uccisa da un treno: ritardi fino a cinque ore sulla Milano-Venezia

Una persona è morta dopo essere stata investita da un treno nel tratto ferroviario compreso tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di domenica 1° novembre, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Venezia, con ritardi arrivati fino a cinque ore.

L’allarme è scattato intorno alle 15, quando sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria e le autorità competenti. Sono stati avviati gli accertamenti per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dell’investimento, le cui circostanze restano ancora da chiarire.

L’episodio ha determinato pesanti disagi per centinaia di viaggiatori. La circolazione è stata fortemente rallentata, con conseguenze sui collegamenti ad Alta Velocità, Intercity e Regionali. Numerosi convogli hanno subito modifiche di percorso, cancellazioni e limitazioni, mentre alcuni treni sono stati deviati su itinerari alternativi.

Nel corso del pomeriggio i ritardi sono progressivamente aumentati, raggiungendo inizialmente i 160 minuti. Soltanto dopo le 20, ottenuta l’autorizzazione delle autorità impegnate negli accertamenti, il traffico ferroviario ha cominciato a riprendere gradualmente.

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso da Rete Ferroviaria Italiana, alle 6 di lunedì 2 novembre la circolazione sulla Milano-Venezia è tornata regolare. Il bilancio finale dei disagi registra ritardi compresi tra 40 e 300 minuti, oltre a cancellazioni e corse limitate.

Si tratta della seconda tragedia ferroviaria avvenuta nell’area della stazione veronese nell’arco di pochi giorni. Recentemente aveva perso la vita anche Riccardo Stincone, 33enne friulano, scivolato sotto un treno mentre tentava di raggiungere un convoglio appena partito. L’uomo, soccorso e trasportato all’ospedale di Borgo Trento, era deceduto alcune ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Sull’ultimo investimento proseguono gli accertamenti della Polizia ferroviaria per stabilire con precisione quanto accaduto.