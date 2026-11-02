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2 Novembre 2026 - 11.53

Nordest – Trieste, incendio nella notte al Porto Vecchio: due persone morte tra le fiamme, crolla un solaio

REDAZIONE
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Tragedia nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre a Trieste, dove un incendio divampato all’interno di un magazzino abbandonato nell’area del Porto Vecchio ha provocato la morte di due persone, un uomo e una donna.

Le fiamme hanno interessato uno degli edifici dismessi della zona, spesso utilizzati come rifugio di fortuna dai migranti che raggiungono la città attraverso la rotta balcanica.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate dalla polizia e dal personale sanitario. Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno individuato i corpi delle due vittime, ormai carbonizzati.

La violenza dell’incendio ha provocato anche il crollo di un solaio all’interno della struttura, rendendo particolarmente difficoltose le operazioni di intervento.

Restano da chiarire le cause del rogo e l’identità delle due persone decedute. Non è stato ancora accertato se le vittime fossero tra coloro che utilizzavano abitualmente l’edificio come riparo notturno.

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