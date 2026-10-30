Vicentino, colta da un malore nel bosco: muore a 62 anni dopo 40 minuti di tentativi di rianimazione

Tragedia a Cornedo Vicentino, dove una donna di 62 anni ha perso la vita dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in un bosco.

Secondo le prime informazioni, la donna si sarebbe sentita male durante la permanenza nell’area boschiva. I familiari, accortisi della gravità della situazione, l’hanno trasportata fino alla propria abitazione, dove sono state avviate le operazioni di soccorso.

Nel cortile di casa sono state praticate le manovre di rianimazione, proseguite per circa 40 minuti nel tentativo di salvare la vita alla 62enne.

Nonostante gli sforzi, ogni tentativo si è rivelato inutile e il personale sanitario ha dovuto constatare il decesso della donna. Restano da chiarire le cause del malore che le è stato fatale.