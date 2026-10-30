CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
30 Ottobre 2026 - 18.36

Vicentino, colta da un malore nel bosco: muore a 62 anni dopo 40 minuti di tentativi di rianimazione

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tragedia a Cornedo Vicentino, dove una donna di 62 anni ha perso la vita dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in un bosco.

Secondo le prime informazioni, la donna si sarebbe sentita male durante la permanenza nell’area boschiva. I familiari, accortisi della gravità della situazione, l’hanno trasportata fino alla propria abitazione, dove sono state avviate le operazioni di soccorso.

Nel cortile di casa sono state praticate le manovre di rianimazione, proseguite per circa 40 minuti nel tentativo di salvare la vita alla 62enne.

Nonostante gli sforzi, ogni tentativo si è rivelato inutile e il personale sanitario ha dovuto constatare il decesso della donna. Restano da chiarire le cause del malore che le è stato fatale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino, colta da un malore nel bosco: muore a 62 anni dopo 40 minuti di tentativi di rianimazione | TViWeb Vicentino, colta da un malore nel bosco: muore a 62 anni dopo 40 minuti di tentativi di rianimazione | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy