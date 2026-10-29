Scappa dal controllo e nasconde la droga in un muro: arrestato 36enne

La Polizia di Stato di Vicenza ha arrestato un nigeriano di 36 anni per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri le Volanti lo hanno controllato in un locale di viale Roma, dove non poteva entrare perché destinatario di un Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane. Senza documenti, quando gli agenti hanno deciso di portarlo in Questura è fuggito a piedi, scavalcando recinzioni, fino a essere bloccato in viale Milano.

Durante l’inseguimento ha nascosto un sacchetto in un muro: dentro c’erano 25 involucri di cannabis, 49 grammi in tutto. Sequestrati anche due telefoni e 300 euro. L’uomo ha numerosi precedenti per droga, comprese condanne nel 2023 e nel 2024, ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura.