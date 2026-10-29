29 Ottobre 2026 - 15.47
Stravicenza Fast, presentata la prima edizione della gara podistica prevista al Parco della Pace
Appuntamento l’8 novembre al Parco della Pace con la prima edizione della gara podistica “Stravicenza Fast”. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Trissino da Leone Zilio, assessore allo sport, Barbara Lah, presidente Atletica Vicentina, Francesco Battistello, responsabile della manifestazione, Lucrezia Palma, coordinatrice della manifestazione, e Salvatore Turria, ideatore della manifestazione e cuore pulsante di Corri x Vicenza, running club decennale della città.«Come sapete questa amministrazione si sta impegnando molto per far vivere il Parco della Pace anche organizzando eventi grazie alle numerose realtà associative del territorio – le parole dell’assessore Zilio -. Proprio per questo siamo ben felici di presentare la prima edizione della “Stravicenza Fast”: un evento sportivo organizzato all’aria aperta che richiamerà tanti appassionati di running, che potranno apprezzare e valorizzare gli spazi del nostro splendido parco cittadino».«Siamo felicissimi di aver dato vita a questa nuova manifestazione – commenta Battistello -, nata con il duplice obiettivo di valorizzare un’area nuova come il Parco della Pace e di promuovere attivamente la cultura dello sport e del movimento nella nostra città. Grazie alla preziosa collaborazione con il gruppo In Salute, ribadiamo oggi il nostro impegno nel diffondere il benessere psicofisico e l’importanza dell’attività sportiva per tutta la comunità di Vicenza».L’evento sportivo, patrocinato dal Comune, organizzato da Asd Atletica Vicentina e omologato Fidal, nasce per valorizzare e far vivere il Parco della Pace ed è sostenuto da Salute Group: realtà del territorio che unisce tre centri d’eccellenza della medicina privata (il centro di riabilitazione Cemes, il laboratorio di analisi Sefamo e il centro diagnostico Cdv), con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, della cura delle patologie e della promozione del benessere attraverso lo sport.La gara si pone l’obiettivo di essere una gara veloce, con 4 rettilinei da 1,5 chilometri: primo giro da 2 chilometri, poi altri 2 giri da 4 chilometri, per un totale di 6 chilometri di rettilineo. La partenza della Stravicenza Fast è prevista alle 10, con ritrovo alle 8.30. Le iscrizioni, per atleti singoli e società, si effettuano on line tramite il portale Sportstiming: per i gruppi e le società sportive con più di 20 iscritti è prevista una scontistica dedicata. È possibile richiedere il modulo di iscrizione riservato alle società scrivendo a stravicenza@gmail.com.