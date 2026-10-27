Halloween in Villa Da Porto con le danze urbane di Snap

La storica Villa Da Porto Barbaran a Montorso Vicentino ospita anche quest’anno un evento speciale in occasione della festa di Halloween.

L’appuntamento è sabato 31 ottobre con “Il risveglio del cosmo”, show di danze urbane, proposto da Comune e Pro Loco, che vedrà in scena, nei suggestivi spazi della villa, i ballerini e le ballerine di Snap.

Gli show sono in programma alle 20 e alle 21. Ingresso libero con offerta responsabile, ma prenotazione obbligatoria contattando la Pro Loco al numero 368 7186307 o alla mail prolocomontorsovi@gmail.com.

La festa proseguirà poi nella tensostruttura esterna alla villa.