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27 Ottobre 2026 - 17.58

Halloween in Villa Da Porto con le danze urbane di Snap

REDAZIONE
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La storica Villa Da Porto Barbaran a Montorso Vicentino ospita anche quest’anno un evento speciale in occasione della festa di Halloween.

L’appuntamento è sabato 31 ottobre con “Il risveglio del cosmo”, show di danze urbane, proposto da Comune e Pro Loco, che vedrà in scena, nei suggestivi spazi della villa, i ballerini e le ballerine di Snap.

Gli show sono in programma alle 20 e alle 21. Ingresso libero con offerta responsabile, ma prenotazione obbligatoria contattando la Pro Loco al numero 368 7186307 o alla mail prolocomontorsovi@gmail.com.

La festa proseguirà poi nella tensostruttura esterna alla villa.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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