Presidenti e scrutatori di seggio, le scadenze per presentare domanda: 31 ottobre e 30 novembre



Si avvicina la scadenza per presentare domanda di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio elettorale, fissata per sabato 31 ottobre. Dal 1° novembre si apriranno invece le iscrizioni all’albo degli scrutatori, con possibilità di presentare domanda fino al 30 novembre. Il Comune di Vicenza ricorda ai cittadini interessati a svolgere queste funzioni le modalità e i requisiti per l’iscrizione ai rispettivi albi.



Presidenti di seggio, domande entro sabato 31 ottobrePer ricoprire questo incarico è necessario essere inseriti nell’apposito albo tenuto dalla Corte d’Appello di Venezia, competente anche per il territorio vicentino. Alla stessa autorità spettano l’aggiornamento dell’elenco e le nomine in occasione delle consultazioni elettorali.Possono fare richiesta i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vicenza e in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.Gli interessati devono compilare l’apposito modulo e allegare la copia di un documento di riconoscimento. La documentazione può essere consegnata all’ufficio elettorale del Comune di residenza, previo appuntamento allo sportello, oppure inviata via email all’indirizzo elettorale@comune.vicenza.it.Come richiesto dalla Corte d’Appello di Venezia, è inoltre utile, anche se non obbligatorio, disporre di una casella di posta elettronica certificata (Pec), il cui indirizzo va comunicato contestualmente alla richiesta.



Scrutatori di seggio, iscrizioni dal 1° novembrePer essere inseriti nell’albo comunale delle persone idonee a ricoprire l’incarico di scrutatori è possibile presentare domanda dal 1° al 30 novembre. L’aggiornamento dell’albo avviene nel mese di gennaio di ogni anno.Il servizio è rivolto agli elettori residenti a Vicenza che abbiano assolto gli obblighi scolastici previsti dalla normativa.La procedura può essere effettuata attraverso il servizio online dedicato, accessibile con identità digitale, oppure compilando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune. In quest’ultimo caso, la documentazione, accompagnata dalla copia di un documento d’identità, può essere consegnata all’ufficio elettorale o trasmessa all’indirizzo elettorale@comune.vicenza.it, inviando entrambi gli allegati preferibilmente in formato Pdf e non come fotografie.Chi non dispone di un computer o di un collegamento a internet può utilizzare le postazioni gratuite dello sportello Informagiovani o della Biblioteca Bertoliana.L’aggiornamento dell’albo avviene ogni anno, nel mese di gennaio. Una volta ammessi, non è necessario ripresentare la richiesta: si rimane nell’elenco fino alla perdita dei requisiti o alla cancellazione su domanda dell’interessato.L’inserimento nell’albo non comporta la nomina automatica. Per partecipare alle singole consultazioni elettorali occorre infatti comunicare la propria disponibilità tramite il modulo online che viene attivato in prossimità di ciascuna scadenza elettorale.



Informazioni e modulisticaPer entrambi gli incarichi valgono le cause di esclusione stabilite dalla normativa elettorale, tra cui il superamento dei 70 anni di età alla data delle votazioni e l’appartenenza a determinate categorie professionali o istituzionali individuate dalla legge.Tutti i dettagli sui requisiti, sulle procedure e sulla modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza, nelle pagine dedicate ai due servizi:Presidenti di seggio: https://www.comune.vicenza.it/Servizi/Presidenti-di-seggio;Scrutatori di seggio: https://www.comune.vicenza.it/Servizi/Scrutatori-di-seggio.