CRONACAVENETO
28 Ottobre 2026 - 9.57

Braciere in casa, di nuovo allarme nel Trevigiano: sei persone intossicate a Loria

Nicoletta UgoliniUn altro braciere, un’altra famiglia in ospedale. Durante la notte, a Loria (Treviso), una famiglia di sei persone, due adulti e quattro bambini, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio in un appartamento di una palazzina di quattro unità. All’origine, secondo i primi accertamenti, ci sarebbe un braciere acceso per scaldare la casa. I sei sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e portati in ospedale, mentre i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Asolo, con i Carabinieri, hanno messo in sicurezza la zona. Pochissime ore prima un caso analogo si era verificato a Follina, dove sette persone della stessa famiglia erano state coinvolte in un’intossicazione provocata da un braciere usato per cucinare.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un altro braciere, un’altra famiglia in ospedale. Durante la notte, a Loria (Treviso), una famiglia di sei persone, due adulti e quattro bambini, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio in un appartamento di una palazzina di quattro unità.

All’origine, secondo i primi accertamenti, ci sarebbe un braciere acceso per scaldare la casa. I sei sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e portati in ospedale, mentre i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Asolo, con i Carabinieri, hanno messo in sicurezza la zona.

Pochissime ore prima un caso analogo si era verificato a Follina, dove sette persone della stessa famiglia erano state coinvolte in un’intossicazione provocata da un braciere usato per cucinare.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Braciere in casa, di nuovo allarme nel Trevigiano: sei persone intossicate a Loria | TViWeb Braciere in casa, di nuovo allarme nel Trevigiano: sei persone intossicate a Loria | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy