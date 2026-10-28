Braciere in casa, di nuovo allarme nel Trevigiano: sei persone intossicate a Loria

Un altro braciere, un’altra famiglia in ospedale. Durante la notte, a Loria (Treviso), una famiglia di sei persone, due adulti e quattro bambini, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio in un appartamento di una palazzina di quattro unità.

All’origine, secondo i primi accertamenti, ci sarebbe un braciere acceso per scaldare la casa. I sei sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e portati in ospedale, mentre i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Asolo, con i Carabinieri, hanno messo in sicurezza la zona.

Pochissime ore prima un caso analogo si era verificato a Follina, dove sette persone della stessa famiglia erano state coinvolte in un’intossicazione provocata da un braciere usato per cucinare.