Tirreno meridionale, la terra continua a tremare: sette scosse dall’una di stanotte

Nuova serie di scosse di terremoto oggi, mercoledì 28 ottobre, nel Tirreno meridionale, dove la terra trema ormai da giorni. Dall’una di questa notte se ne sono registrate sette, secondo i dati dell’Ingv.

La più forte, di magnitudo 3.4, è stata avvertita alle 3:29. Il sisma è stato localizzato a 10 chilometri di profondità e a oltre 90 chilometri a nord-est di Palermo e Bagheria. La prima scossa della giornata, di magnitudo 2.5, risale all’una circa, mentre l’ultima, della stessa magnitudo, è delle 7:52.