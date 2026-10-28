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28 Ottobre 2026 - 9.40

Tirreno meridionale, la terra continua a tremare: sette scosse dall’una di stanotte

Nicoletta Ugolini
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Nuova serie di scosse di terremoto oggi, mercoledì 28 ottobre, nel Tirreno meridionale, dove la terra trema ormai da giorni. Dall’una di questa notte se ne sono registrate sette, secondo i dati dell’Ingv.

La più forte, di magnitudo 3.4, è stata avvertita alle 3:29. Il sisma è stato localizzato a 10 chilometri di profondità e a oltre 90 chilometri a nord-est di Palermo e Bagheria. La prima scossa della giornata, di magnitudo 2.5, risale all’una circa, mentre l’ultima, della stessa magnitudo, è delle 7:52.

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