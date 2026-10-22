Fedez denunciato da quattro ragazzi padovani: “Picchiati dopo la richiesta di un selfie”. La replica: “Nessun pestaggio”

Fedez è stato denunciato per lesioni personali da quattro giovani padovani,tra cui due fratelli di 19 e 21 anni, dopo una presunta aggressione avvenuta a Milano nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Secondo la querela depositata alla Procura di Milano, i fatti sarebbero accaduti fuori dalla discoteca The Club, dopo che i ragazzi avevano avvicinato il rapper per chiedergli un selfie.

Stando al racconto dei giovani, Fedez si sarebbe rivolto a loro dicendo: “Dai che altrimenti va a finire male”. Poi avrebbe ordinato ai suoi bodyguard di inseguirli, minacciando uno dei ragazzi con la frase: “Se rimani qui le prendi”. La situazione sarebbe degenerata e le guardie del corpo li avrebbero colpiti con calci e pugni.

Un 21enne è stato dimesso dal pronto soccorso con tre giorni di prognosi, mentre altri due amici hanno ricevuto un giorno di prognosi. All’esposto, di 12 pagine, sono allegati alcuni filmati della serata che, secondo i denunciati, documenterebbero l’accaduto e l’intervento della sicurezza.

Si tratta per ora della versione dei querelanti: la posizione di Fedez e dei suoi collaboratori non è riportata ma legali di Fedez, Gabriele Minniti e Andrea Petrolucci, hanno precisato che durante l’episodio il loro assistito era «in evidente stato di alterazione e non ha preso parte ad alcun pestaggio. Chiunque riporti ricostruzioni difformi dai fatti realmente accaduti se ne assumerà le responsabilità innanzi all’autorità giudiziaria».