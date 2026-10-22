CRONACAVENETO
22 Ottobre 2026 - 9.51

Veneto, incendio devasta una casa sulle colline veronesi: due feriti, uno trasportato in elicottero

Giuseppe Balsamo
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Un’abitazione completamente distrutta dalle fiamme e due persone finite in ospedale. È il bilancio di un violento incendio scoppiato questa mattina, giovedì 22 ottobre, a Moruri, sulle colline veronesi. Il rogo ha minacciato anche le case vicine, salvate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 9.45, quando un incendio si è sviluppato all’interno di una casa di corte di tre piani, caratterizzata da solai e copertura in legno. Le fiamme si sono rapidamente estese alla struttura, facendo temere che il fuoco potesse raggiungere anche le abitazioni confinanti.

Sul posto sono confluite numerose squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale di Verona e dal distaccamento di Caldiero. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere il rogo e impedire che si propagasse agli altri edifici.

Nonostante l’imponente intervento, l’alloggio è andato completamente distrutto. I soccorritori sono però riusciti a proteggere le case adiacenti, scongiurando conseguenze ancora più gravi.

Due persone ferite e trasportate in ospedale. Si tratta degli inquilini dell’abitazione, assistiti dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasferiti negli ospedali di Verona, uno in elicottero e l’altro in ambulanza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle loro condizioni.

Le operazioni di spegnimento definitivo e messa in sicurezza dell’edificio sono ancora in corso. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche il dirigente vicario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e il funzionario di guardia.

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