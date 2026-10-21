Thiene, giovane urtata da un autobus in autostazione: nessuna conseguenza grave

Incidente oggi intorno alle 13:30 nell’autostazione di Thiene, dove un autobus ha urtato una ragazza a piedi. Dalla prima ricostruzione di Svt, l’azienda di trasporto, la giovane camminava vicino al mezzo, appena partito, in un’area vietata ai pedoni. Non risultano spinte da parte di altre persone né particolare affollamento.

“La velocità molto ridotta e un po’ di fortuna hanno evitato conseguenze gravi”, commenta il presidente di Svt Marco Sandonà, che ricorda l’importanza di non muoversi nell’area di manovra degli autobus, dove gli angoli ciechi impediscono all’autista di vedere chi è a terra”. Colpisce, aggiunge, che sia successo proprio a Thiene, dove il Comune ha aggiornato l’autostazione con zone consentite e vietate ben segnalate. Servono più consapevolezza dei rischi: Svt promuove incontri nelle scuole e anche la Provincia di Vicenza ha avviato un progetto.