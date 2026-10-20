Padova-Vicenza: Auto contro camion del latte, schianto fatale: muore 56enne

Un uomo di 56 anni, Silvio Cherobin, residente a Gazzo, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 20 ottobre in un gravissimo incidente stradale avvenuto a Grantorto, in provincia di Padova. La sua automobile si è scontrata con un autocarro utilizzato per il trasporto del latte all’incrocio tra via Prandina e via Duca degli Abruzzi, lungo la Provinciale 94. Ferito lievemente il camionista.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, Cherobin stava arrivando da Grantorto e si sarebbe immesso sulla strada provinciale per proseguire in direzione di Gazzo. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo il mezzo pesante, condotto da un 52enne residente a Piazzola sul Brenta, diretto verso Carmignano di Brenta.

Il camionista avrebbe tentato una manovra d’emergenza per evitare la collisione, ma non è riuscito a scongiurare lo schianto. L’urto, di tipo frontolaterale, è stato violentissimo e ha devastato l’automobile, lasciando il conducente senza possibilità di salvezza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118, supportati dall’elisoccorso. Nonostante il rapido dispiegamento dei mezzi di emergenza, il personale medico ha potuto soltanto constatare la morte del 56enne.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale, coordinate dal comandante Gledis Sambugaro. I volontari della Protezione Civile di Grantorto hanno invece gestito la circolazione durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

Il tratto stradale interessato è rimasto chiuso al traffico per circa due ore, necessarie per consentire gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area.

Il conducente del camion, che ha riportato soltanto ferite lievi, è stato sottoposto ai controlli sanitari previsti in questi casi per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente. Le indagini dovranno chiarire tutti gli elementi che hanno provocato la collisione mortale.