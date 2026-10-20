Egitto, pullman si schianta contro un tir: 13 morti e 34 feriti

Gravissimo incidente stradale in Egitto, dove almeno 13 persone hanno perso la vita e altre 34 sono rimaste ferite nello scontro tra un pullman e un camion. La tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì 20 ottobre 2026, lungo l’autostrada che collega il Cairo ad Assiut, nel deserto occidentale, all’altezza del governatorato di Fayoum.

L’impatto è stato violentissimo. La parte anteriore dell’autobus è stata completamente distrutta, mentre sedili, lamiere e altri rottami sono stati scaraventati sull’asfalto. Per liberare la carreggiata e recuperare il mezzo è stato necessario l’intervento di una gru.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media egiziani, lo schianto sarebbe avvenuto al chilometro 55 della strada Cairo-Assiut, nei pressi dello svincolo in direzione di Giza. Il pullman avrebbe urtato un mezzo pesante fermo lungo la strada, una circostanza sulla quale sono ancora in corso accertamenti.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Le autorità sanitarie hanno disposto l’invio di 28 ambulanze, mentre i feriti sono stati trasferiti principalmente all’ospedale centrale della Città del 6 Ottobre. I corpi delle vittime sono stati distribuiti tra diverse strutture ospedaliere per consentire le operazioni di identificazione.

Il Ministero della Salute egiziano aveva inizialmente comunicato un bilancio di 12 morti e 30 feriti, successivamente salito a 13 vittime e 34 persone ferite. Tra queste figurano anche i conducenti dei due veicoli, trattenuti in ospedale sotto sorveglianza nell’ambito degli accertamenti.

Il pullman è stato descritto come turistico da alcune fonti internazionali, ma non è stata confermata la presenza di viaggiatori stranieri a bordo. I primi nominativi delle vittime diffusi dalla stampa egiziana riguardano cittadini del Paese.

Il governatore di Fayoum ha disposto il coordinamento delle operazioni di assistenza, mentre le autorità finanziarie egiziane hanno avviato le procedure per garantire i risarcimenti previsti ai familiari delle vittime e ai feriti.

La magistratura ha aperto un’indagine per chiarire le responsabilità e stabilire le cause della collisione.

L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in Egitto, dove nel 2025, secondo i dati statistici nazionali citati dall’agenzia AFP, quasi 6mila persone hanno perso la vita sulle strade. Solo lo scorso settembre, un altro grave incidente con un autobus nel Sinai aveva provocato 22 morti, tra cui dieci cittadini giordani.