Revolut down in tutto il mondo, guasto a Google Cloud: pagamenti bloccati, carte respinte e disagi per milioni di utenti

Un grave disservizio informatico sta mettendo in difficoltà utenti, banche e aziende in numerosi Paesi. Dalla mattinata di oggi, martedì 20 ottobre 2026, la banca digitale Revolut registra problemi diffusi nell’accesso ai conti, nei pagamenti con carta, nei bonifici e nei prelievi di contante. All’origine dell’emergenza c’è un guasto a Google Cloud, che ha provocato conseguenze anche su altri istituti bancari e servizi digitali. Alle 15.36 la situazione risulta in graduale miglioramento, ma non è ancora confermato il completo ripristino.

Le segnalazioni sono arrivate da diversi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna e Giappone. Numerosi clienti hanno denunciato l’impossibilità di effettuare acquisti nei negozi, utilizzare le carte per i pagamenti online o accedere all’applicazione per controllare il saldo e gestire il proprio denaro.

In Italia, secondo Downdetector, intorno alle 9 si è registrato un picco di oltre 1.500 segnalazioni. Le difficoltà hanno riguardato soprattutto l’accesso ai servizi e il funzionamento dell’app, ma anche i trasferimenti di denaro. La pagina ufficiale di Revolut Italia continua a indicare numerose funzionalità parzialmente non disponibili.

Google Cloud, ecco cosa ha provocato il blackout

Il problema è stato individuato nell’infrastruttura Google Cloud di Londra, precisamente nella zona denominata europe-west2-b. Il malfunzionamento è iniziato alle 8.08 ora italiana e ha coinvolto numerosi servizi informatici ospitati nella struttura.

Google ha confermato che all’origine dell’interruzione c’è stato un problema di alimentazione elettrica, che ha causato errori di sistema e difficoltà nelle connessioni di rete.

Non si tratta quindi di un blocco generale del motore di ricerca Google o di tutti i suoi servizi, ma di un’interruzione della piattaforma Cloud, utilizzata da migliaia di aziende per gestire applicazioni, dati e