Bassano del Grappa, droga e coltello nei controlli della Polizia: un denunciato e due sanzionati

Due interventi della Polizia di Stato a Bassano del Grappa si sono conclusi con il sequestro di marijuana, hashish e un coltello con una lama di 9,5 centimetri. Il bilancio è di una persona denunciata e due sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti.

Le operazioni sono state condotte dagli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dalla Questura di Vicenza per contrastare lo spaccio di droga e altre attività illecite.

Il primo episodio si è verificato in viale Pecori Giraldi, dove una pattuglia ha notato un giovane italiano, nato nel 2002, che alla vista della volante ha improvvisamente accelerato il passo nel tentativo di allontanarsi.

Il comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di fermarlo per un controllo. Durante gli accertamenti, anche a causa di un forte odore proveniente dal giovane, gli agenti hanno scoperto una bustina contenente circa tre grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e per il ragazzo è scattata una sanzione amministrativa.

Il secondo intervento è avvenuto in via Rosmini, dove gli operatori hanno fermato un’automobile con due persone a bordo. Uno degli occupanti, apparso particolarmente nervoso alla vista degli agenti, ha deciso di consegnare spontaneamente un coltello con una lama lunga 9,5 centimetri e circa 1,10 grammi di hashish.

Per l’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi, oltre alla sanzione amministrativa per il possesso dello stupefacente.

La Questura di Vicenza ha confermato che i servizi di vigilanza e prevenzione proseguiranno con la stessa intensità a Bassano del Grappa e nel resto della provincia, con l’obiettivo di contrastare le attività illegali e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.