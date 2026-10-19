Influenza, da oggi vaccino gratis anche nelle farmacie del Vicentino: ecco chi ne ha diritto e come prenotare

Da oggi, lunedì 19 ottobre, anche le farmacie della provincia di Vicenza partecipano alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino è gratuito per tutti gli over 60 e per numerose altre categorie di cittadini, che potranno rivolgersi direttamente alle farmacie aderenti, senza necessariamente passare per gli ambulatori medici o i centri vaccinali.

L’iniziativa punta a rendere la vaccinazione più semplice e accessibile, sfruttando la presenza capillare delle farmacie sul territorio e i loro ampi orari di apertura.

Chi può vaccinarsi gratuitamente

La vaccinazione antinfluenzale è gratuita per tutte le persone con più di 60 anni, ma anche per numerose altre categorie considerate particolarmente esposte ai rischi dell’influenza o alle sue complicazioni.

Tra queste rientrano le donne in gravidanza o nel periodo successivo al parto e le persone affette da patologie croniche, come malattie respiratorie e cardiovascolari, diabete, obesità, insufficienza renale, tumori e condizioni che indeboliscono le difese immunitarie.

La gratuità è prevista inoltre per medici, operatori sanitari e sociosanitari, insegnanti, appartenenti alle forze di polizia, vigili del fuoco, donatori di sangue e lavoratori a contatto con animali che potrebbero trasmettere virus influenzali non umani.

Possono vaccinarsi gratuitamente anche i familiari e i conviventi delle persone fragili, per contribuire a proteggerle dal contagio.

Chi non può ricevere il vaccino in farmacia

Non tutti, però, possono effettuare la vaccinazione direttamente in farmacia.

Il servizio non è disponibile per i bambini e i ragazzi di età inferiore ai 12 anni, per chi non si è mai sottoposto in precedenza alla vaccinazione antinfluenzale e per le persone che hanno avuto reazioni allergiche o anafilattiche a precedenti vaccinazioni oppure ad altre sostanze, compresi farmaci e alimenti.

Sono inoltre escluse dalla somministrazione in farmacia le persone per le quali il controllo preliminare evidenzi particolari controindicazioni o condizioni che richiedono ulteriori valutazioni.

In questi casi sarà necessario rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra o ai servizi vaccinali dell’azienda sanitaria, che potranno valutare la situazione e procedere in sicurezza.

Come trovare le farmacie aderenti e prenotare

Per conoscere la disponibilità del servizio, le modalità di prenotazione e i giorni e gli orari dedicati alla vaccinazione, è sufficiente rivolgersi al proprio farmacista di fiducia, che potrà fornire le indicazioni necessarie.

La campagna coinvolge le farmacie aderenti della provincia di Vicenza. Nel comunicato di Federfarma non viene indicato un elenco specifico delle strutture partecipanti, ma si invita la cittadinanza a chiedere informazioni direttamente in farmacia.

Federfarma: «La prevenzione diventa più vicina ai cittadini»

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Daniela Giovanetti, presidente di Federfarma Vicenza.

«L’adesione delle farmacie alla campagna antinfluenzale è il segno concreto di un sistema sanitario che sa fare rete. La farmacia è un presidio territoriale di prossimità, aperto tutti i giorni, riconosciuto dai cittadini e capace di offrire competenza e ascolto».

Secondo Giovanetti, il rapporto di fiducia tra cittadini e farmacisti può rappresentare un elemento decisivo per aumentare il numero delle persone che scelgono di proteggersi dall’influenza.

Il farmacista, spiega la presidente, può diventare un vero e proprio «ambasciatore della prevenzione», lavorando in stretta collaborazione con medici di famiglia, pediatri e servizi vaccinali.

«Invito tutti a rivolgersi con fiducia al proprio farmacista, che saprà dare le indicazioni giuste per vaccinarsi in modo semplice e sicuro», conclude Giovanetti.