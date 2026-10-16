Vicenza, inaugurato il nuovo asilo nido di San Lazzaro: investimento da 2,6 milioni e 44 bambini in più

Un nuovo edificio, tre sezioni di asilo nido e 44 bambini in più accolti rispetto allo scorso anno scolastico. È stato inaugurato venerdì 16 ottobre il nuovo Polo 0-6 di San Lazzaro, in via D. Piccoli 112 a Vicenza, realizzato attraverso un intervento di ampliamento e riqualificazione del valore complessivo di 2.586.618 euro, finanziato con fondi PNRR e risorse comunali.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller e l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo.

La nuova struttura, affiancata all’edificio già esistente, ha consentito di ampliare significativamente l’offerta educativa del quartiere, portando a 72 i bambini iscritti al nido, 26 in più rispetto all’anno precedente, e a 68 quelli della scuola dell’infanzia, con un incremento di 18 iscritti.

Un risultato ottenuto grazie alla riorganizzazione degli spazi: il nuovo fabbricato accoglie interamente le tre sezioni del nido, mentre quello preesistente, che in precedenza ospitava entrambi i servizi, è ora destinato esclusivamente alla scuola dell’infanzia.

Il sindaco Possamai: «Posti nei nidi comunali aumentati del 50%»

L’inaugurazione rappresenta un ulteriore passo nel programma di potenziamento dei servizi educativi della città.

«In questi anni siamo riusciti ad aumentare del 50% i posti nei nidi comunali, passando da 420 a 620 e superando l’obiettivo che ci eravamo dati», ha ricordato il sindaco Giacomo Possamai, sottolineando il ruolo delle risorse del PNRR nel raggiungimento di questo risultato.

Il primo cittadino ha evidenziato anche l’importanza della riduzione dell’80% delle rette, introdotta per rendere i servizi maggiormente accessibili alle famiglie.

L’ampliamento dei posti disponibili, insieme alla diminuzione dei costi, risponde infatti a una duplice esigenza: offrire ai bambini maggiori opportunità educative e sostenere i genitori nella conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Possamai ha richiamato in particolare le difficoltà che ancora oggi molte madri incontrano nel mantenere o sviluppare la propria attività professionale dopo la nascita di un figlio, evidenziando come una rete più ampia di servizi per l’infanzia possa contribuire concretamente a ridurre queste disuguaglianze.

Il sindaco ha inoltre ringraziato i tecnici dei Lavori pubblici, il personale dei Servizi educativi e del Provveditorato per il lavoro svolto durante le diverse fasi di realizzazione dell’intervento.

Un edificio di 660 metri quadrati con palestra e spazi per le attività

Il nuovo fabbricato si sviluppa interamente su un unico livello, con una superficie netta di 660 metri quadrati.

Al suo interno trovano spazio tre sezioni dell’asilo nido, dormitori, servizi igienici, una palestra e un’ampia agorà centrale, concepita come luogo di incontro e condivisione delle attività educative.

Un corridoio di collegamento unisce la nuova costruzione alla struttura esistente, dando vita a un unico complesso destinato ai bambini dalla nascita fino ai sei anni.

L’intervento non si è limitato alla realizzazione dei nuovi ambienti, ma ha interessato anche l’edificio originario.

L’aumento degli iscritti ha richiesto infatti l’ampliamento e il potenziamento delle cucine, insieme all’adeguamento dell’impianto antincendio, progettato per considerare i due fabbricati come un unico complesso scolastico.

Sono stati inoltre eseguiti lavori di sostituzione dell’isolamento termico e antincendio, installati nuovi controsoffitti in legno mineralizzato, posati pavimenti in parquet ed estesa la pavimentazione in laminato alla zona dormitorio.

Tra le opere esterne figurano la realizzazione di muretti di contenimento del terreno, parapetti di sicurezza, cancelli perimetrali, nuovi sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e un’ulteriore area pavimentata.

L’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller ha sottolineato come l’obiettivo fosse realizzare ambienti funzionali, accoglienti e sicuri, capaci di integrare pienamente il nuovo nido con la scuola dell’infanzia già esistente.

Quasi 1,8 milioni dal PNRR e 796mila euro dal Comune

L’investimento complessivo ammonta a 2.586.618 euro, così suddivisi: