Vicenza, apre Abilmente: oltre 400 espositori e centinaia di idee per il Natale, quattro giorni di laboratori e creatività

Ha aperto questa mattina, giovedì 15 ottobre, alla Fiera di Vicenza, l’edizione autunnale di Abilmente, la manifestazione dedicata alla creatività manuale e al fai da te organizzata da Italian Exhibition Group. Fino a domenica 18 ottobre, oltre 400 brand espositori proporranno materiali, strumenti, corsi e dimostrazioni rivolti agli appassionati di ogni età, con numerose attività dedicate anche alle famiglie.

Tra le principali proposte figurano decorazioni natalizie, tecniche di confezionamento dei regali, lavorazioni artigianali e laboratori che utilizzano materiali di recupero. Spazio anche alla formazione, alle attività educative e a uno spettacolo di danza dedicato al contrasto della violenza sulle donne.

Regali di Natale, decorazioni e confezioni giapponesi

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, una parte dell’esposizione è dedicata alla realizzazione di ghirlande, centrotavola, addobbi e confezioni regalo personalizzate.

Tra i laboratori figura quello di gift wrapping condotto da Sabrina Pellati, che insegna a creare buste, fiocchi e confezioni attraverso le pieghe giapponesi e il furoshiki, tecnica tradizionale che impiega tessuti per avvolgere oggetti e regali.

I visitatori potranno inoltre trovare materiali e accessori per realizzare autonomamente le decorazioni della casa.

Dal riciclo delle vecchie riviste alle borse in PVC

La sostenibilità trova spazio nella Via delle Idee, area dedicata agli artigiani e alle nuove tecniche creative.

Sara Bettinati, con il progetto Sara’s Paper, presenta portafogli e accessori ricavati da vecchie riviste, fumetti e mappe vintage, oltre a borse e zaini realizzati recuperando scarti di PVC.

L’Associazione Ad Maiora propone invece attività legate all’arte tessile sostenibile, al patchwork e alla valorizzazione delle lavorazioni artigianali.

Particolare attenzione è riservata anche alla carta. Incartesimi presenta la collezione di kit fai da te “Rituali con la carta”, ispirata alla filosofia giapponese e dedicata alla creazione di piccoli manufatti e talismani.

Nell’ambito di Abilmente Academy sono previsti inoltre laboratori di Watoji, la tradizionale rilegatura giapponese, e attività dedicate a Mokuhanga e Chiyogami, tra xilografia e carte decorative.

Legno, stampa 3D e laboratori per bambini

L’Officina del Fai da Te offre dimostrazioni e attività pratiche sulla lavorazione del legno, le piccole riparazioni domestiche e la stampa tridimensionale.

La Fondazione CPV – Centro Produttività Veneto propone corsi per realizzare braccialetti, portachiavi e accessori in pelle.

Per insegnanti ed educatori è stato allestito Edu Lab, uno spazio dedicato all’utilizzo della creatività come strumento didattico.

Tra i partecipanti ci sono Progetto Cosmo APS, con percorsi che uniscono arte, filosofia e teatro; In.PERFETTO della Cooperativa Vite Vere, impegnato nell’accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità intellettiva; e Legnoinsieme, progetto di falegnameria itinerante che organizza laboratori per bambini e ragazzi nelle scuole.

Sabato 17 ottobre uno spettacolo contro la violenza sulle donne

Abilmente ospiterà anche un appuntamento dedicato alla solidarietà.

Sabato 17 ottobre, alle 18.15, al Teatro Palladio della Fiera di Vicenza, è in programma lo spettacolo di danza “In piedi, signori, davanti a una donna”, a cura di MA.MA, dedicato al tema della violenza sulle donne.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto all’Associazione Come un Incantesimo per sostenere un progetto di cultura tessile rivolto alle donne.

Abilmente fino a domenica 18 ottobre

La manifestazione proseguirà per quattro giornate, fino a domenica, con esposizioni, incontri e attività pratiche pensate sia per chi coltiva da tempo una passione artigianale sia per chi desidera avvicinarsi al fai da te.

Abilmente rappresenta uno degli appuntamenti nazionali di riferimento per gli appassionati di creatività manuale. Nel 2026 il calendario della manifestazione comprende sette edizioni distribuite tra Vicenza, Roma, Milano e Torino.

Il programma dei corsi, le informazioni per i visitatori e i dettagli della manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale www.abilmente.org/it/vicenza.