Nord Est – Mense scolastiche, nel Pordenonese il maiale resta solo in due Comuni

Nelle mense scolastiche della provincia di Pordenone cambiano i piatti per l’anno 2026-2027. La carne di maiale viene eliminata dai menù di numerosi istituti, mentre trovano spazio preparazioni internazionali come pollo al curry e cous cous. Una scelta legata sia alle indicazioni nutrizionali regionali sia alla crescente presenza di studenti provenienti da famiglie di diversa origine culturale e religiosa.

Come riporta Il Gazzettino, nel capoluogo gli alunni di origine straniera, comprese le seconde generazioni, rappresentano il 20,9% della popolazione scolastica, contro una media nazionale dell’11,6%. Negli istituti comprensivi cittadini si arriva al 30%.

A Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento il maiale scompare completamente dai menù. Rimangono invece piatti tradizionali come il frico friulano e i risi e bisi, accanto a preparazioni quali l’hamburger di trota alla pizzaiola e la pasta integrale al pomodoro.

Fanno eccezione Casarsa della Delizia e Spilimbergo. Nel primo Comune gli alunni delle primarie potranno ancora mangiare pasta all’amatriciana e lonza di maiale, oltre a richiedere aggiunte di prosciutto cotto. A Spilimbergo il prosciutto cotto e quello crudo San Daniele Dop saranno disponibili soltanto su richiesta, rispettivamente per accompagnare la pizza e le lasagne.

Le modifiche arrivano mentre a Piacenza l’eliminazione del maiale dalle mense ha provocato una protesta con 1.400 firme. La sindaca Katia Tarasconi ha spiegato che la scelta è stata dettata da valutazioni sanitarie, in particolare dal rischio di soffocamento legato alla lonza, e dallo scarso gradimento del piatto.