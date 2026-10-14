CRONACA
14 Ottobre 2026 - 8.51

Arzignano, lite per un debito finisce a coltellate nel parco: denunciato un ventenne

Nicoletta Ugolini
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ARZIGNANO 14 OTTOBRE 2026 – Nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre, nel parco “Villa Brusarosco” di Arzignano, due giovani di origine straniera hanno avuto una violenta discussione, forse per un debito in denaro. Uno dei due si è allontanato ed è tornato armato di coltello, ferendo l’altro alla mano sinistra prima di scappare. Il ferito ha chiamato da solo il 118 ed è stato portato all’ospedale di Arzignano per le cure.

I Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore, grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno identificato in breve tempo l’aggressore. Il ventenne è stato rintracciato a casa sua, con il coltello usato per il ferimento, e denunciato in stato di libertà alla Procura di Vicenza per lesioni aggravate e porto ingiustificato di arma bianca.

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